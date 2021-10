It Takes Two alcanza las 3 millones de unidades vendidas

Este 2021 se ha convertido en un año más que importante para la industria de los videojuegos, con varios títulos de alto vuelo que se han lanzado, como Resident Evil Village, Deathloop, Far Cry 6, New World y muchos otros que aún faltan. Sin embargo hay un juego inesperado de un modesto estudio que ha capturado a millones de jugadores: It Takes Two.

Este juego cooperativo lanzado por Hazelight Studios se ha transformado en un favorito de los gamers y de aquellos no tan gamers que fueron invitados por amigos o parejas a probarlo, y que le ha hecho pasar un buen rato a todos ellos, y que por ello ha alcanzado un nuevo récord.

Desde Hazelight Studios tomaron la cuenta de Twitter oficial para confirmar que It Takes Two acaba de superar las 3 millones de unidades vendidas, lo que representa que alrededor de unos 6 millones de jugadores han aprovechado del título cooperativo, ya que un único título sirve para que juegen dos personas.

"El pensamiento de que tanta gente haya disfrutado nuestro juego es reconfortante y nos genera humildad. Todos ustedes han ayudado a enviar un claro mensaje: las aventuras cooperativoas han llegado para quedarse", comentaron desde Hazelight.

Veremos cuantos nuevos récords marca It Takes Two, aunque lo más importante ya lo ha conseguido, y es poner en el mapa este tipo de juegos de los cuales seguramente veamos varios más en los próximos años.