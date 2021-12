Take-Two, la empresa que posee Rockstar Games y 2K Games, entró en una disputa legal con los desarrolladores de It Takes Two.

Los creadores de It Takes Two pierden los derechos del nombre tras una reclamación de Take-Two

It Takes Two es uno de los juegos más aclamados del año, un título de plataformas que encantó por su diseño visual y por su propuesta de solo jugarse en cooperativo. Ahora el futuro de la propiedad intelectual es incierto tras una reclamación de Take-Two.

Take-Two es la empresa que posee a Rockstar Games y 2K Games, entre otras publicadoras, y no estuvo contenta para nada al lanzarse un juego tan popular con un título tan similar. Es por eso que presentaron una reclamación de derechos de autor hacia Hazelight, el estudio del excéntrico autor Josef Fares.

Hazelight subsecuentemente abandonó la marca poco después del lanzamiento del juego, como demostraron datos de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE.UU. Sin embargo, Fares y compañía esperan poder arreglarse con Take-Two.

Según explicó el analista Mike Futter en Twitter, este conflicto no significa que Hazelight pierda el nombre, sino que no lo pueden proteger. Mientras tanto, Take-Two busca que no lo protejan ya que quieren poder tener la libertad de hacer slogans y demás con el nombre de su propia compañía.

Cabe destacar que esta no es la única acción legal que inició Take-Two en los últimos años. Han entrado en batallas legales con compañías por su uso de las palabras "rockstar", "mafia", y "civilization", entre otras, todas sagas que publica la empresa. Sus abogados también fueron a por modders de GTA, antes de que ellos lancen la trilogía remasterizada.