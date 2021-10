Ayer, los creadores de Nickelodeon All-Star Brawl confirmaban a Aang y Korra, de Avatar: The Last Airbender y su secuela, como luchadores. Hoy, se suma Toph Beifong como otro representante a la serie.

La maestra ciega de la Tierra es uno de los personajes más queridos de la serie animada, siendo un miembro clave del equipo conformado también por Sokka y Katara. En el juego, tendrá algunos de sus poderes de Avatar.

El video de revelación de seis minutos muestra que tendrá ataques fuertes y habilidades de rango. Por supuesto que jugará mucho con su habilidad para controlar rocas, tirándoselas a sus enemigos y usándolas para moverse a través del escenarios.

Roster completo de Nickelodeon All-Star Brawl

Estos son todos los personajes confirmados para Nickelodeon All-Star Brawl hasta ahora:

• Michelangelo y Leonardo (Tortugas Ninjas/TMNT)

• Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

• Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

• Bob Esponja, Arenita, y Patricio Estrella (Bob Esponja)

• Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

• Lucy Loud y Lincoln Loud (The Loud House)

• Helga (Hey Arnold!)

• Reptar (Rugrats)

• Zim (Invader Zim)

• Danny Phantom (Danny Phantom)

• Catdog (Catdog)

• Ren & Stimpy (The Ren & Stimpy Show)

• Aang (Avatar: The Last Airbender)

• Toph (Avatar: The Last Airbender)

• Korra (The Legend of Korra)

¿Cuándo sale Nickelodeon All-Star Brawl y en qué plataformas?

Nickelodeon All-Star Brawl sale el 5 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC. Además de mostrar gran parte de su gameplay, sus creadores afirmaron que quieren convertirlo en un juego de pelea competitivo.