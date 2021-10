Nickelodeon All-Star Brawl se propone a ser una especie de Smash para la cadena de televisión, es decir que juntará a los personajes más icónicos de nuestra infancia. Por lo que no podían faltar Aang y Korra, de ambas series de Avatar.

El icónico protagonista de Avatar: The Last Airbender y su sucesora de The Legend of Korra estarán disponibles como luchadores en el título online, tal como anunció hoy la desarrolladora pocos días antes de su salida.

Aang hará gran uso de su control del aire, por lo que será ágil y concentrado en el combate aéreo. Por otro lado, Korra será más agresiva tal como su contraparte en la serie, y preferirá el combate cuerpo a cuerpo.

Roster completo de Nickelodeon All-Star Brawl

Estos son todos los personajes confirmados para Nickelodeon All-Star Brawl hasta ahora:

• Michelangelo y Leonardo (Tortugas Ninjas/TMNT)

• Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

• Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

• Bob Esponja, Arenita, y Patricio Estrella (Bob Esponja)

• Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

• Lucy Loud y Lincoln Loud (The Loud House)

• Helga (Hey Arnold!)

• Reptar (Rugrats)

• Zim (Invader Zim)

• Danny Phantom (Danny Phantom)

• Catdog (Catdog)

• Ren & Stimpy (The Ren & Stimpy Show)

• Aang (Avatar: The Last Airbender)

• Korra (The Legend of Korra)

¿Cuándo sale Nickelodeon All-Star Brawl y en qué plataformas?

Nickelodeon All-Star Brawl sale el 5 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC. Además de mostrar gran parte de su gameplay, sus creadores afirmaron que quieren convertirlo en un juego de pelea competitivo.