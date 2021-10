Los europeos y chinos dieron una exhibición total en el Campeonato Mundial de League of Legends.

Uno de los enfrentamientos más esperados del segundo día de competencia en el Main Stage de Worlds 2021 era el clásico entre Fnatic y Royal Never Give Up, dos organizaciones con gran historia y que volvieron a verse las caras en una partida frenética en este Campeonato Mundial de League of Legends.

Y la partida no decepcionó a nadie, aunque más de un fanático de Fnatic se debe haber quedado pensando a qué jugó su equipo, que intentó sorprender a RNG obligándolos a pelear en todo momento y forzando escaramuzas cada vez que se cruzaban en el mapa.

Sin embargo, RNG se llevó la mayoría de los asesinatos, y tanto Hylissang como Nisqy vieron la pantalla gris más veces de las que les hubiera gustado. Alguna que otra pelea favoreció a Fnatic, pero en todo momento la ventaja fue para la escuadra china, que al final terminó llevándose el triunfo, para seguir invictos en la competencia.

Highlights RNG vs Fnatic - Worlds 2021