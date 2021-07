Two Point Hospital, el simulador de SEGA, estará gratis en PC y Nintendo Switch durante este fin de semana para celebrar la llegada de Sonic.

Sonic llega a Two Point Hospital junto con una prueba gratuita

SEGA suele incorporar a su mascota Sonic en muchos productos, desde Minecraft hasta su adaptación de los Juegos Olímpicos. En este caso, es otro de sus juegos el que recibe al erizo como invitado. Nos referimos a Two Point Hospital, cuyo crossover con la saga ya está disponible.

Para conmemorar el 30° aniversario de Sonic, el simulador de hospital trae este cruce como una actualización gratuita para todas las plataformas. Ahora los jugadores podrán vestir a sus empleados con trajes y objetos de Sonic the Hedgehog, incluyendo además del protagonista a Amy, Knuckles y Tails.

También lee:

• Sonic Prime: se filtra arte conceptual de la serie de Netflix

Además de tener a toda la banda trabajando en el hospital, este crossover trae nuevos objetos relacionados con la franquicia y con SEGA para decorarlo como queramos. Entre ellos se encuentran una máquina arcade, un anillo de oro gigante, y una estatua de Sonic. Pero eso no es todo, ya que también habrá una prueba gratuta y descuentos para quienes aún no hayan probado Two Point Hospital.

Estará gratis en Steam desde hoy hasta el 2 de agosto, y tendrá un 75% de descuento en el juego base y hasta 50% en los DLCs. En Nintendo Switch tendrá una prueba gratuita hasta el 3 de agosto y un 30% de descuento, mientras que en Xbox Live se podrá jugar gratis hasta el 1 de agosto y estará con un descuento del 30%.

“Para nosotros es un sueño hecho realidad incorporar la alegría de Sonic a nuestro universo”, dijo Gary Carr, director del estudio Two Point. “Con descuentos y pruebas gratuitas que coinciden con el pack, nunca hubo un mejor momento para entrar en el juego”. Te recordamos que si eres fan del erizo, el año que viene podrás jugar a su próxima entrega en la saga principal.