Antes de finalizar 2023, ha debutado otro de esos juegos que gozan de una notable popularidad y fidelidad por parte de sus fanáticos. Uno que hemos tenido la oportunidad de probar en Bolavip Gamer y que, honestamente, no nos ha decepcionado. El legado de los Yakuza se sigue nutriendo con historias muy ambiciosas y a este apartado llega un título necesario por su arco argumental, pero que pensamos se comporta como un abrebocas. Un platillo de entrada antes de una próxima gran entrega. SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio presentan Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name.

A la escena vuelve un legendario Yakuza, obligado a desaparecer y fingir su muerte con la única intención de proteger a su familia. Uno de los personajes más queridos en esta saga vuelve a la acción con su imponente estilo y carácter rebelde: Kazuma Kiryu. Bajo el nombre de Joryu y vinculado a la facción Daidoji, esta historia se ubica temporalmente en el final de Yakuza 6 y en paralelo al desarrollo de Yakuza: Like a Dragon. Su objetivo de quedar en el anonimato se ve amenazado por una serie de situaciones que recuperan el estilo crudo de la saga y devuelven a la comunidad a lo mejor de los Beat’em up que tanto enamoraron.

¿Cómo es Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name?

1. Jugabilidad

Visto el juego, este Like a Dragon Gaiden ha querido duplicar la dosis de adrenalina con peleas más multitudinarias. Es Kiryu contra el barrio. En medio de un lore más importante, nuestro personaje va repartiendo palizas a diestra y siniestra por Isezakichō y Sotenbori. Dos zonas repletas de agentes y enemigos que se ponen hasta arriba de los nervios cuando aparece el “hombre que ha borrado su nombre”.

Mecánicas más pulidas y las coreografías de batalla más fluidas. Además, a Kiryu se le añade un nuevo estilo de combate para hacer más imponente las mecánicas sencillas de lucha. En este aspecto, Ryu Ga Gotoku Studio juega en terreno seguro y mejor con un escenario más interactivo para hacer las peleas menos monótonas y más imaginarias para el jugador.

2. Historia

A diferencia de lo que venían siendo los Yakuza/Like a Dragon, este Like a Dragon Gaiden se le puede pasar a un amante de la saga como un suspiro. La narrativa principal está bien elaborada a nivel argumental, pero da la sensación que es demasiado corta. Por eso insistimos en que este juego tiende a ser un abrebocas, un platillo de entrada para lo que se viene y conectar con un mundo mucho más grande que será el Like a Dragon: Infinite Wealth.

3. Misiones secundarias y Arcades

A sabiendas de que el juego podría hacerse en exceso corto, hay una buena cantidad de relleno que los fanáticos de la saga sabrán apreciar. No era necesaria, pero encaja muy bien en el Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name.

En primer lugar, hay una buena cantidad de actividades extra que se desprenden de la trama principal. La red de Akame y el Castillo aumentarán las horas de juego si se aprovechan bien para acceder nuevas mejoras y ventajas que nos facilitarán el andar por la historia primordial

Luego viene el enorme mundo de minijuegos que se añadieron y en los que solo nos queda por decir que, aunque no aportan demasiado en el desarrollo del juego, sí sorprende la elección de SEGA y que siga cuidando estas reliquias de los videojuegos arcade. Se lo han pensado muy bien porque se convierte en el mejor pretexto para distraer, de tanto en tanto, al jugador del arco argumental importante.

Conclusiones

Lo positivo:

Es un juego que viene de menos a más. A medida que se avanza en la historia, las peleas son más épicas y el desarrollo de Kazuma Kiryu se vuelve retador. La trama te atrapa por la cantidad de acción y cambios radicales en las situaciones que se plantean.

se vuelve retador. La trama te atrapa por la cantidad de acción y cambios radicales en las situaciones que se plantean. Funciona como un puente entre dos historias. Siendo así un buen abrebocas para el siguiente título que se planea lanzar. Es una buena entrada para el Like a Dragon: Infinite Wealth .

. Sistema de combate sencillo, pero mejorado con nuevas herramientas. Las escenas son más interactivas para el usuario, dando espacio a la creatividad para afrontar cada pelea.

Lo negativo:

El relleno del juego a veces se torna muy pesado. De ahí, incluso, que esta historia pueda ser prescindible.

Toda la carga de nostalgia recae en el personaje principal. Es una historia no contada, pero que no termina de pegar en el punto emocional.

* Esta reseña se hizo con un código anticipado de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name para PlayStation 5.

Puntuación Bolavip Gamer: 7.5/10