SEGA anuncia el juego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

SEGA ha anunciado Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game, que tal como indica su título, se trata del videojuego oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estos aún no sucedieron por la pandemia de COVID-19, pero serán recreados aquí de forma virtual.

Llegará a PC, PS4, Xbox One, y Nintendo Switch el próximo 22 de junio. Tendrá 18 eventos para jugar solo o en multijugador. Estos incluirán Fútbol, Judo, Boxeo, Rugby, Nado, Tenis, Baseball, Basketball, Volleyball de playa, BMX, y Ping Pong.

Todos estos deportes y algunos más se presentarán en la forma de minijuegos estilo arcade. Además, el juego contará con un Creador de Avatar, para que los jugadores diseñen y personalicen a su propio atleta.

Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game no es la única adaptación de estos Juegos Olímpicos pospuestos, sino que anteriormente SEGA y Nintendo habían lanzado Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 antes de la pandemia.

