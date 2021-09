A comienzos de agosto, Square Enix lanzó un comunicado informando que Life is Strange: Remastered Collection se lanzaría recién en 2022, en lugar de la fecha original del 10 de septiembre de este año. En aquel momento informaron que se lanzaría durante la primera parte del año, y finalmente tenemos una fecha oficial.

Fecha de lanzamiento Life is Strange: Remastered Collection

Life is Strange: Remastered Collection se lanzará oficialmente para PC, PS4, Xbox One, y Nintendo Switch el próximo 1 de febrero de 2022, y contará con varias mejoras con respecto a las versiones originales de los juegos, donde se incluyen nuevos gráficos de personajes y entornos remasterizados, animación optimizada, mejor iluminación, e incluso cambios a algunos puzles.

Como fue informado al momento de revelar su lanzamiento, la colección remasterizada de Life is Strange contará con dos títulos combinados en ella, estos juegos serán el Life is Strange original, lanzado en 2015, y su precuela Life is Strange: Before the Storm, título publicado en 2017.

Life is Strange: True Colors es un éxito absoluto

Por su parte, el lanzamiento de Life is Strange: True Colors, que sí llegó el 10 de septiembre, ha sido aclamado tanto por la crítica como por los fanáticos, y muchos consideran que es el mejor juego de la franquicia hasta el momento.