Life is Strange: True Colors anuncia su fecha de lanzamiento para Nintendo Switch

El lanzamiento de Life is Strange: True Colors no fue grato del todo para jugadores de Nintendo Switch, ya que esta fue la única plataforma en la que se retrasó. Por suerte, ya se tiene una fecha de lanzamiento para la consola.

Todavía no se confirmó si esta plataforma tendrá el DLC Wavelengths, que se lanzó poco después del juego en otros sistemas. Pero al menos sabemos que pronto se podrá experimentar la historia de Alex Chen en formato portátil.

Life is Strange: True Colors también está disponible ahora mismo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Si quieres experimentar más de la saga, Square Enix prepara la salida de Life is Strange: Remastered Collection para febrero de 2022.