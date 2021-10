Square Enix compartió la primera imagen de cómo se verá Life is Strange: True Colors en Nintendo Switch.

Life is Strange: True Colors ya tiene una ventana de lanzamiento en Nintendo Switch

Life is Strange: True Colors es la nueva entrega en la saga de aventuras visuales de Square Enix, y mientras que en PC y consolas ya se puede jugar, Nintendo Switch se quedó afuera de la fiesta por un retraso. Pero los responsables del juego ya saben cuándo saldrá en la plataforma.

La empresa confirmó que Life is Strange: True Colors saldrá a principios de diciembre para Nintendo Switch. Junto al anuncio, compartieron la primera imagen de cómo se verá en la consola.

Todavía no se sabe la fecha exacta, pero la comunicarán durante las próximas semanas. Tampoco se mencionó que haya un lanzamiento físico, ya que escriben específicamente sobre su versión digital.

En cuanto a las demás plataformas, Life is Strange: True Colors ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia y PC. El próximo lanzamiento en la saga será Life is Strange: Remastered Collection.