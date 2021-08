Square Enix lanzó 13 minutos de gameplay de Life is Strange: True Colors, presentando a la protagonista Alex Chen y su poder sobrenatural.

La saga Life is Strange de Square Enix se convirtió durante los últimos años en una de las más populares en el género de las aventuras gráficas. Hoy, los desarrolladores Deck Nine Games nos traen un primer vistazo extendido a la jugabilidad de su próxima entrega, Life is Strange: True Colors.

A través del video de 13 minutos de duración, que se puede ver más abajo, se nos cuenta sobre "el poder psíquico volátil de la Empatía" que posee Alex Chen, la protagonista de esta entrega. Ella deberá descubrir la verdad de la muerte de su hermano, y para eso tendrá que enfrentarse a sus demonios internos.

El trailer no se enfoca demasiado en la trama, sino que nos presenta a Alex y algunos otros personajes, como su hermano Gabe. Lo que empieza como una simple secuencia de diálogo en una tienda de vinilos desemboca en un momento sobrenatural, en el que vemos cómo funcionan los poderes de Alex.

Además de la posibilidad de elegir diálogos, este gameplay nos presenta una pequeña pero adorable sección de puzle, donde hay que mover a un gato. También se presenta la música como una temática principal del juego, lo que no debe sorprender considerando las entregas anteriores de la serie.

¿Cuándo sale Life is Strange: True Colors y para qué plataformas?

Life is Strange: True Colors sale el 10 de septiembre de 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Stadia y PC. Por suerte mantiene aún su fecha de lanzamiento original, aunque Life is Strange: Remastered Collection, que iba a salir el mismo día, ahora apunta a principios del 2022.