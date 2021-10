The Last of Us Part II llega gratis con PlayStation Now a PS4 y PS5

PlayStation reveló esta tarde la nueva alineación de juegos que llegan a PS Now a partir del mes de octubre y un juego destacó definitivamente por sobre el resto: The Last of Us Part II. El juego del año en 2020 estará gratis en el servicio de streaming de PlayStation tanto en PS4 como en PS5.

Los jugadores podrán descargar o jugar el título en streaming con PS Now en los países donde el servicio está disponible. The Last of Us Part II estará disponible a partir de este 5 de octubre, y su versión optimizada también estará disponible para aquellos que quieran jugarla en PS5.

Pero no será el único juego, sino que tendremos una lista compuesta por otros seis títulos que estarán gratis con PS Now a partir de este 5 de octubre. Los juegos serán los siguientes:

• Fallout 76

• Amnesia: The Collection

• Desperados III

• Final Fantasy VII Remake

• Victor Vran: Overkill Edition

• Yet Another Zombie Defense HD

Como sabemos, el servicio de streaming rota sus juegos cada cierto tiempo, por lo que TLOU2 sólo estará disponible hasta el 3 de enero del próximo año mientras que el resto, por el momento, se mantendrán en PS Now por tiempo indefinido.