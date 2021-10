WhatsApp lleva varios año siendo la aplicación líder sin discusión en lo que se refiere a mensajería instantánea. Los usuarios de todo el mundo la eligen como su herramienta principal de comunicación. Números recientes estiman que tiene alrededor de dos mil millones de usuarios alrededor del planeta.

Sin embargo, la aplicación que hace más de cinco años es propiedad de Facebook podría estar en el comienzo de su fin. El mercado es cada vez más competitivo y de a poco empiezan a ganar terreno aplicaciones alternativas como Telegram.

¿Por qué? Por los términos y condiciones que ha actualizado y que entraron en rigor a partir del 8 de febrero: uno de los nuevos y más polémico de los puntos es que rastreará tu IP y te ubicará de manera geográfica para recopilar tus datos comerciales y compartilos con la red social de Mark Zuckerberg.

Entonces en las redes sociales surgió la pregunta: si no quiero usar más WhatsApp, ¿qué otra aplicación como alternativa tengo? La principal respuesta se llama Telegram: la aplicación suma más de 500 millones de usuarios y sigue creciendo día a día.

cinco ventajas por las que Telegram es mejor que WhatsApp.

Las 5 ventajas por las que Telegram es mejor que WhatsApp:

En Telegram no hay límites de personas. La capacidad que tienen los grupos es ilimitada, no como en WhatsApp que el máximo es de 250. Igualmente, si hay un grupo de más de 250 personas, no querría estar ahí.

En Telegram no debes agregar tu número de teléfono. Para registrarte debes ingresar tu PIN, una característica mucho mejor en cuanto al aspecto más polémico de WhatsApp: la seguridad y privacidad.

En Telegram puedes compartir archivos de hasta 1,5 GB. Sin dudas, una de las ventajas más importantes para los usuarios, ya que en WhatsApp el límite es de apenas 100 MB. ¿Cuántas veces hemos cortado videos en mil pedazos porque la aplicación no nos dejaba subir archivos de más de cien megabytes?

En Telegram puedes personalizar la aplicación al máximo. Cuando en WhatsApp lo único que puedes personalizar es el fondo de pantalla de los chats, en Telegram tienes ya una variedad de temas y de colores tanto para los grupos como para las conversaciones privadas.

En Telegram hay bots. Sí, sin dudas el ítem que más le gusta al autor de esta nota. En Telegram, a diferencia de WhatsApp donde ni siquiera está planteado esto, puedes tener la ayuda de aplicaciones que ya están dentro del sistema. ¿Cómo las puedes usar? Solo debes arrobarlas como si fuese una persona. ¿Para qué funcionan? ¡Hay miles! Desde buscar canciones (hasta sus letras), seguir pedidos de agencias de mensajería, agendarte tus series prefierdas y recibir recordatorios de cuándo aparecen nuevos episodios, realizar búsquedas en Wikipedia desde la misma aplicación, programar mensajes... Un mundo completamente nuevo para los usuarios de WhatsApp.