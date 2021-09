El delantero neerlandés, el paso por varios de los mejores clubes de Europa, habría anunciado en su entorno que no jugaría más al fútbol profesional luego de su paso por Schalke 04.

Una buena cantidad de medios en los Países Bajos anunciaron el retiro de Klaas-Jan Huntelaar, el atacante de 38 años quien terminó su contrato con el cuadro azul de Gelsenkirchen, el pasado 30 de junio, y que se encontraba sin equipo, pasión por la cual habría tomado la decisión.

Y es que el futbolista, quién fue subcampeón del mundo con el combinado naranja, se dio el lujo de jugar en varios de los equipos más reconocidos del Viejo Continente. Clubes como Milan, Real Madrid, PSV Eindhoven, y su querido Ajax, fueron las instituciones donde marcó huella y por supuesto goles.

El cazador, su sobrenombre con el que se dio a conocer en el mundo del fútbol, deja así 19 años de carrera deportiva, esa en la que supo jugar 632 partidos, en los cuales anotó 358 goles. Además, hizo parte del combinado tulipán que cayó en la final de la Copa Mundial de la FIFA, Sudáfrica 2010, frente a España, 1 por 0.

No obstante, la carrera del goleador no terminó como mejor quiso, último club fue el Schalke 04, club en el que en el primer semestre del 2021 solamente jugó 9 encuentros, no pudo marcar, y lo que es peor, el tradicional equipo de la Bundesliga se fue al descenso.