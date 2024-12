Alianza Lima se sigue moviendo en el mercado de fichajes buscando jugadores que le permitan competir en Perú y también meterse a la zona de grupos de la Copa Libertadores. Se había especulado que estaban buscando a un crack colombiano como Edwin Cardona, pero ahora todo se cayó.

Fue el mismo Cardona el que reconoció que no piensa en otro equipo que no sea Atlético Nacional, con el cual se ava de coronar campeón de Perú: “Ojalá pueda quedarme muchos años en Atlético Nacional, para los que especulaban muchas cosas, me quedan 6 meses de contrato en el club y espero que sea mucho tiempo más“, comentó el jugador.

Con esta declaración, Edwin Cardona se deslinda de un posible fichaje por Alianza Lima. El jugador colombiano se había convertido en objetivo para el ‘Grone’ tras llegada de Gorosito. No obstante, ya no será así, y ahora el club estaría siguiendo a Rubén Botta.

Alianza Lima tiene uno de los caminos más complicados en la Copa Libertadores, puesto que, tendrá que jugar en primera ronda contra Nacional de Paraguay y posteriormente se mediría a Boca Júniors, en caso de pasar. De ahí que, se quiere armar un equipo fuerte.

Cardona fue campeón en Colombia. (Foto: Imago)

Por otro lado, Edwin Cardona también tiene una importante trayectoria en el fútbol sudamericano. El jugador colombiano ha pasado por clubes como América de Cali, Monterrey, Boca Juniors, Santa Fe, Tijuana, entre otros clubes.

Las estadísticas de Edwin Cardona en esta temporada

En esta temporada con Atlético Nacional, Edwin Cardona jugó un total de 46 partidos, entre todas las competencias. El volante marcó 6 goles y también dio 12 asistencias. Fue campeón del torneo local y también de la Copa Colombia, haciendo el doblete local.