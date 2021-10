En una charla con el Partidazo de COPE, el presidente de LaLiga Javier Tebas repasó un inicio de temporada más que movido para el fútbol español. Uno de los temas más tocados en la entrevista que recorre ahora mismo los medios en la península pasó justamente por la salida de Lionel Messi de Barcelona, donde el máximo dirigente dejó en claro que Joan Laporta dio marcha atrás a la renovación del argentino en el último minuto.

Barcelona buscó durante meses la fórmula para evitar que la Pulga se marchase por la puerta de atrás. La llegada del actual presidente del equipo Culé supuso un alivio para Messi, quien en los tiempos de Bartomeu poca o ninguna relación tenía con la directiva. Cuando parecía que todo estaba cerrado para firmar el último contrato con el club de sus amores, Laporta frenó todo y desde LaLiga, tienen su explicación.

El ‘fallido’ CVC

El acuerdo que pretendía vender el 10% de los ingresos de LaLiga por los próximos 50 años en más de 2100 millones de euros dinamitó el fútbol español. Si bien el ente contó con la aprobación de la gran mayoría de los clubes, equipos como Real Madrid o Barcelona se negaron a firmar un acuerdo que hubieses supuesto la entrada de decenas de ‘kilos’ en el Camp Nou para renovar a Messi.

"Cené en julio en casa de Laporta y estaba de acuerdo en firmar el acuerdo de CVC. No sé si Messi salió renovado de ahí, pero luego recibí una llamada: '¿Podemos acelerar lo de CVC? Que el chico (Messi) se está poniendo nervioso...'. Le dije 'El día que salga lo va a intentar reventar Florentino' y él me contestó 'No, no, yo tengo personalidad'. Detrás de eso está Florentino, no tengo ninguna duda", declaraba Javier Tebas en COPE.

Barcelona se negó a firmar el acuerdo al considerarlo un golpe directo a la venta de sus derechos de TV por todo el planeta. Sumado a esto, el ‘rendirse’ frente a LaLiga con el acuerdo CVC hubiese supuesto un problema para Laporta y la Superliga de Florentino Pérez que todavía apoya el mandamás Culé. ¿Contestará Barcelona?