Empiezan a darse los daños colaterales de la salida de Lionel Messi de Barcelona. Luego de 21 años ligado a la institución, el argentino saldrá de Cataluña para empezar un nuevo desafío mientras que la que fue su casa se prepara para vivir tiempos de incertidumbre, señalamientos y duras decisiones. La marcha del 10 ya provoca renuncias en el equipo de Laporta.

Sport desveló que en el cuerpo de trabajo del presidente se sienten decepcionados con el resultado de una renovación que nunca pudo darse y que sin dudas tiene muchos cabos sueltos. Jaume Llopis, miembro de la comisión Espai Barça, apuntó con todo contra Joan Laporta y sus decisiones desde que retornase al club.

La carta de Llopis

“Querido Jan: Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino. Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara. Los que sobran son muchos. Messi era patrimonio importante del FC Barcelona. Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid”, empezaba el dirigente.

Real Madrid, dentro de sus confabulaciones: “El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi. Gracias por la confianza en ponerme a la Comisión Espai Barça, y, aunque no haya ningún nombramiento oficial ni responsabilidad, creo que he aportado cosas positivas, pero me veo en la obligación de dimitir porque quiero tener libertad para poder expresar mis opiniones”.

La renuncia de Llopis ha sido vista cómo el primer daño colateral de la salida de Lionel Messi, quien tras 17 temporadas, 35 títulos, más de 650 goles y millones de euros generados al club, saldrá para siempre de la disciplina del Barcelona. ¿Hasta que punto es culpable Laporta de lo ocurrido ayer al medida en el Camp Nou?