Si Barcelona ya perdió a Lionel Messi y a Antoine Griezmann en el reciente mercado de verano, lo último que quiere es perder a otro jugador, pero la información que ha surgido desde la propia Ciudad Condal, alarma a todos. Jorge Mendes, representante de Ansu Fati, lanza una advertencia y ofrece al jugador al Manchester City de Pep Guardiola.

Según informa el diario catalán El Nacional, Mendes presiona a Barcelona con una eventual salida de Ansu Fati y no es para menos. El joven futbolista termina su contrato el próximo 30 de junio y quiere una renovación pronto, pero la difícil situación económica del club juega contra sus planes.

La directiva culé tiene como prioridades las renovaciones de Pedri y Ansu Fati para estas semanas, pero la realidad es que, con algunos jugadores que se han bajado el salario como Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, renovar no es una tarea sencilla. Ambos jugadores quieren un contrato mejor, pero las negociaciones se dilatan y esto colma la paciencia, al menos de uno de los involucrados.

Según el citado medio, Jorge Mendes ya hizo una primera advertencia al hablar con Manchester City para ofrecer los servicios del nuevo "10" del Barça, a lo que Pep Guardiola lo descartó por completo para "no traicionar" a su exclub. De cualquier forma, si la situación no cambia respecto a la renovación, no se descarta que vuelvan a buscar equipos en el mercado para ofrecerlo.

El deseo de Ansu Fati es renovar con Barcelona, el club de sus amores y donde espera escribir su propio nombre. Su recuperación de la rodilla marcha bien, pero todavía debe volver a las canchas, tarea para nada sencilla en este año.