Si bien todos los ojos están puestos en el Camp Nou para este domingo con el Clásico ante Real Madrid, en Barcelona no descuidan el mercado y lo que puede ser su gran objetivo de invierno. Y es que en el pasado verano, la directiva se quedó con las ganas con uno de los jugadores que fueron a buscar y no pudieron concretar su fichaje. Por eso buscarán la revancha, aunque no tendrán fácil poder concretar la operación. Dani Olmo vuelve a la órbita 'azulgrana'.

Según ha informado el diario Mundo Deportivo, los directivos del Barça tienen a Dani Olmo como uno de sus objetivos para el mercado de invierno. Está en la lista de apuntados principales junto al extremo de Manchester City, Raheem Sterling. Sin embargo, al igual que sucede con este nombre, no será fácil negociar por él.

El pasado verano, Olmo estuvo en la órbita de Barcelona, que incluso habló con RB Leipzig por la posibilidad de una cesión. Sin embargo, en Alemania cerraron la puerta a menos que los 'culés' pusieran sobre la mesa una oferta de 75 millones de euros. Cifra totalmente imposible de pagar para el club catalán debido a sus problemas financieros de momento.

En invierno habrá una nueva oportunidad. Desde el Camp Nou tratarán de tantear la chance, pero según el citado medio, Leipzig no tiene intenciones de dejar ir a Dani Olmo, aunque todo podría cambiar si no logran avanzar en la UEFA Champions League y sólo clasifican a Europa League o se quedan afuera de todo. En tal caso, habría una chance.

Dani Olmo no ha jugado mucho por Bundesliga (Getty)

Se estima que los alemanes podrían sentarse a negociar por una cifra cercana a los 60 millones de euros, algo que sigue siendo sumamente difícil para Barcelona. Sin embargo, habrá que ver cómo transcurre el mercado para ver si los 'culés' logran acercar alguna oferta.

