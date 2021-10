Pese a sufrir una molestia, Jordi Alba estará en el Camp Nou para el Clásico. Aunque, será decisión de Ronald Koeman si puede ser titular. Conoce quiénes estarán disponibles y quiénes no en Barcelona ante Real Madrid.

En FC Barcelona parecen tener todo definido para lo que será el Clásico de este domingo ante Real Madrid. Este sábado se confirmaron los 23 jugadores convocados por Ronald Koeman para la batalla en el Camp Nou. Entre las presencias más destacadas se encuentra la de Jordi Alba, quien asustó a todos con una lesión que lo tuvo 'entre algodones', pero finalmente estará disponible.

Este sábado se definió la convocatoria con la presencia de Jordi Alba, quien tuvo una buena respuesta y se pudo entrenar con normalidad junto a sus compañeros durante la mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. De tal manera, quedó entre los 23 que estarán disponibles para el Clásico.

El lateral izquierdo había sufrido un pequeño esguince en su tobillo derecho tras el partido ante Dinamo Kiev por Champions League el pasado miércoles. Pero, un buen tratamiento rápido durante jueves y viernes dieron sus resultados y Koeman contará con una pieza importante para la defensa.

Los grandes ausentes para el Clásico

Pero la buena noticia de Jordi Alba no hace que hayan bajas sensibles para el Clásico. Pese a que se esperaba que pudiera recuperarse a tiempo, Ousmane Dembélé no estará presente. De hecho, el francés viajó a Finlandia para recibir el 'ok' médico de parte del doctor Lampainen, quien lo operó de una desinserción del tendón del bíceps de la rodilla derecha. Se espera que pueda volver ante Rayo Vallecano en la próxima jornada.

En tanto, los otros ausentes más importantes son Pedri y Ronald Araújo con sendas recuperaciones de sus lesiones. Lo mismo que el caso de Martin Braithwaite, quien sigue con su tratamiento tras la operación de rodilla que tuvo en septiembre.

Convocatoria de Barcelona para el Clásico

Porteros: Marc-André Ter Stegen, Neto Murara e Iñaki Peña

Defensores: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Óscar Mingueza, Samuel Umtiti, Éric García y Alejandro Balde.

Mediocampistas: Sergio Busquets, Riqui Puig, Yusuf Demir, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong, Sergi Roberto, Nico González y Gavi.

Delanteros: Memphis Depay, Ansu Fati, Luuk de Jong y Sergio Agüero.