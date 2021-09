La directiva todavía confía en el holandés, aunque no aceptarán errores ante dos rivales especiales para el club.

La continuidad de Ronald Koeman al frente del Barcelona está asegurada, de momento. Tras la caldeada reunión post derrota ante Bayern, la directiva comandada por Joan Laporta ha decidido darle un voto de confianza al holandés, aunque nada puede descartarse si es que el DT no supera de manera favorable los dos retos que se le vienen en el calendario.

Sport aseguraba horas atrás que en Barcelona intentarán no sacar conclusiones previo a que todo el plantel esté recuperado y pueda evaluarse de manera absoluta el desempeño del equipo. Dicho esto, no quieren más errores o imágenes parecidas a lo que ocurrió en el debut por Champions. Koeman tiene crédito, pero puede perderlo rápidamente.

Dos victorias o nada

El medio catalán afirma el entrenador tiene un margen de dos semanas para volver a dar indicios de mejora en la ciudad condal. El calendario parece amable con el DT, quien tendrá que recibir a Granada el próximo lunes mientras que tres días más tarde visitará Cádiz por una nueva fecha de LaLiga.

“Lo que está pasando es uno de los escenarios que contemplábamos y os pido paciencia y que sigáis dando apoyo al equipo. Y también os pido confianza en los que estamos dirigiendo el club. Necesitamos ese margen de confianza, y no tengáis ninguna duda: lo arreglaremos", declaraba el presidente de Barcelona horas después de caer por primera vez como local en un debut por Champions.

Pero no solo quieren resultados en Barcelona. Laporta fue muy crítico con el juego mostrado ante Bayern horas atrás y desea que el plantel de un paso al frente. Si bien ha declarado ya en repetidas ocasiones que confía en su entrenador, la reunión con Alemany post 0-3 deja en claro que todo puede pasar.

No valdrá más el: “Es lo que hay” para entrenador y compañía. Si bien estamos apenas en la sexta semana de temporada, la directiva exige resultados que de momento no llegan en un equipo que todavía no practica ese fútbol total que se exige en el Camp Nou. Ante Granada y Cádiz, Koeman se juega el puesto.