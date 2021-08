Cómo ya es de costumbre, la presentación de los refuerzos del Barcelona se terminan convirtiendo en ruedas de prensa donde el presidente Joan Laporta es consultado por los medios sobre el futuro administrativo y económico de un club donde no sobra un euro y en el que es necesario que los pesos pesados del vestuario cumplan con su granito de arena para evitar mayores problemas a futuro.

Durante la presentación oficial de Emerson Royal cómo nuevo jugador del equipo Culé, Laporta volvió a ser preguntado por las finanzas de la institución, Messi y esa masa salarial donde los pesos pesados del vestuario tienen un papel más que definitivo gracias a que pueden rebajar esta si es que aceptan las propuestas de la dirigencia reduciendo buena parte de su sueldo.

Así respondía Laporta a esa nueva ola de consultas alrededor de la negociación con el primer equipo: “Sabéis que con algunos jugadores se tiene que llegar a acuerdos y se lo quiero agradecer porque me han mostrado un aprecio y han priorizado la institución por encima de intereses personales. He hablado con los capitanes y he tenido interacción con el resto de los jugadores. Hay mucha ilusión y espíritu de equipo”.

¿Primer paso para el regreso del 10?

Sport asegura que en Barcelona tienen todo cerrado desde los papeles con Messi, por lo que el único pendiente que resta por solucionar de cara a que el argentino estampe la firma pasa por reducir una baja salarial donde las palabras de Laporta generan un gran optimismo pensando en el último contrato de Lionel.

Si bien todavía necesita de alguna gran venta que pueda solventar el salario que será recibido por el argentino, en Barcelona festejan la decisión tomada por los pesos pesados de un vestuario donde los egos no entran y donde todos quieren contar lo antes posible con Lionel Andrés Messi para una temporada donde más que nunca, se buscará la paz en el Camp Nou.