El destino giró en contra de Paolo Guerrero y se pierde el Alianza Lima vs. Cusco

A horas del último partido del Torneo Clausura 2024, se conoció que Paolo Guerrero no jugará el duelo entre Alianza Lima vs. Cusco.

Caprichoso e inesperado, la mano incierta del destino se posó sobre Paolo Guerrero y a horas de poder ganar su primer título con Alianza Lima, tal parece que no podrá disputar el cotejo. Jugando este domingo 3 de noviembre ante Cusco, todo apunta a que el ‘Depredador’ será la gran ausencia en el cuadro del técnico Mariano Soso.

Y es que Paolo Guerrero soñó con este momento durante toda su vida y parece que en la recta final de poder cumplirlo, no lo logrará. Firmando con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, el ‘Depredador’ no participó en los entrenamientos previos al duelo ante Cusco y su presencia está casi descartada por el técnico Mariano Soso .

Llegando la información a través de dos voces autorizadas en la cobertura del día a día de Alianza Lima, el periodista José Varela fue uno de los primeros que brindó la información: “Paolo Guerrero no entrenó este viernes con Alianza Lima. El futbolista no estuvo en EGB y por ello no pudo integrar algún 11. Franco Zanelatto, en la práctica de hoy, ocupó su lugar”.

El once titular de Alianza ante Cusco

Guerrero jugando con Alianza. (Foto: Alianza)

Dando más aporte a la noticia sobre la ausencia de Paolo Guerrero, el periodista Marcello Merizalde también brindó información: “Paolo Guerrero fue el gran ausente en la práctica de ayer en EGB por un dolor estomacal. No integró ningún once. La expectativa del CT es poder repetir el equipo vs. Garcilaso. Se define más tarde en Matute”.

A raíz de ello, el técnico Mariano Soso se verá en la obligación de cambiar su once y esta fue la última alineación titular que empleó para el duelo de este domingo 3 de noviembre ante Cusco: Campos; Zambrano, Noriega, Garcés; D’ Arrigo, Freytes, Rodríguez, Arregui, Quevedo; Zanelatto y Sabbag.

Alianza Lima choca ante Cusco FC este domingo 3 de noviembre desde las 15:00 horas de Perú. Enfrentándose en el estadio de Matute, el partido es válido por la fecha 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 de Perú y podría definir al cuadro íntimo como campeón, si Universitario no vence a Los Chankas.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Cusco?

Alianza Lima vs. Cusco se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Liga 1 MAX. Además, también se podrá seguir el partido de manera online y por internet por L1 MAX. Adicionalmente también tendrás el minuto a minuto de todo el desarrollo del partido gratis por Bolavip.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante será uno de los mejores pagados del plantel.

