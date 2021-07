En el Camp Nou todos siguen de cerca la situación de Ilaix Moriba. El canterano de La Masia continua negociando su renovación con el primer equipo en medio de unas charlas que han ido acercando las posturas en los últimos días pero que siguen sin llegar a buen puerto. Mientras todo continúe así, Barcelona mantendrá una estricta política con el jugador.

MARCA afirman que Joan Laporta ya le ha comunicado a Ronald Koeman que ocurrirá con Moriba mientras que las negociaciones estén en marcha y no se llegue cómo mínimo, a un pre acuerdo entre las partes. El presidente del Barcelona ha dejado en claro que no permitirá la indecisión de ningún jugador, quiere saber con quienes cuenta y para que en la reconstrucción que vive el club mirando al futuro más cercano.

ver también El vestuario del Barça se divide

Y es que todo apunta a que salvo un cambio de última hora, Ilaix Moriba no jugará con Barcelona mientras que se negocie su renovación. Los Culés viajan en unas horas con destino a Alemania para disputar los últimos encuentros de pretemporada y el canterano, no haría parte de la expedición. Las medidas de la directiva son claras para con quienes no estén seguros de su futuro en la institución.

El contrato del canterano, que vence en 2022, ha sido el último problemas la que ha tenido que enfrentarse Laporta en estos días. El jugador y su agente piden grandes renovaciones y un sueldo de crack amenazando con irse a la Premier, donde su nombre ya ha aparecido en los portales más relacionados con Guardiola y su Manchester City.

A sus 18 años, el joven volante es la última perla de una cantera que pide protagonismo a base de duras declaraciones y grandes actuaciones en la pretemporada. Las negociaciones avanzan, pero mientras Ilaix Moriba no renueve, no hará parte del fútbol del primer equipo del Barcelona a corto, mediano y largo plazo.