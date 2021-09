Bayern Múnich no jugó su mejor partido, pero aún así le alcanzó para vencer 3-0 de visita al Greuther Fürth. Con este resultado, es líder en solitario de la Bundesliga, a la espera de lo que haga Wolfsburgo esta fecha.

No fue el mejor partido de Bayern Múnich, en gran parte por el trabajo que hizo Greuther Fürth. Aún así, el equipo de Julian Nagelsmann triunfo de visitante por 3-1 para ser líder en solitario de la Bundesliga. Thomas Müller, Joshua Kimmich y Sebastian Griesbeck, en contra, los goles del triunfo bávaro. En tanto, Cedric Itten marcó el merecido descuento para el local.

El triunfo del Bayern se explica desde la superioridad jerárquica de sus figuras. No jugó en su máxima versión, pero aún así le alcanza para superar a esta clase de rivales. El recién ascendido Greuther Fürth sigue sin poder ganar en la temporada, pero con rendimientos como éste, lo podrá hacer pronto.

El local fue quien impuso condiciones en los primeros minutos, presionando alto al multicampeón alemán e incluso aproximándose al arco rival. Sin embargo, ante este tipo de planteos, un error puede costarte un gol de contraataque ante los bávaros. Alphonso Davies se mandó una corrida solo por el sector izquierdo y su centro atrás encontró a Müller, que definió a un palo para el 1-0.

Gol de Müller

El tanto de Müller llegó en el momento de mayor envión del Greuther Fürth y de toda su gente, que llegó en gran número al Trolli-Arena. Bayern hizo el trabajo de a ratos, cuando el partido lo ameritaba. Su segundo gol llegó de una combinación de izquierda a derecha y que terminó con un remate perfecto de Kimmich. Gol y 2-0 demoledor para el local.

Gol de Kimmich

Al inicio de la segunda parte, al Greuther Fürth casi le queda un mano a mano con Manuel Neuer. Pero Benjamin Pavard pegó una patada fuerte a Green y terminó expulsado. Con diez, parecía que el conjunto recién ascendido podría pelear más el partido.

Sin embargo, no hubo oportunidad. El equipo de Nagelsmann no permitió el crecimiento de su rival y, en una pelota parada, liquidó la historia. Al minuto 68, un centro de Kimmich desde la derecha parecía que encontraba solo a Robert Lewandowski. Sin embargo, el mediocampista Griesbeck termina anticipando y metiendo la pelota en su propia puerta para el 3-0. El polaco no pudo llegar al récord de Gerd Müller de 16 partidos consecutivos anotando en el club bávaro.

Gol en contra de Griesbeck

Pese a ello, Greuther Fürth tendría un premio consuelo. Casi sobre el final, llegó una buena jugada por la derecha y un centro al área que Cedric Itten cabeceó para el descuento, merecido por el trabajo que hizo el humilde equipo de Baviera. También el público lo festejó porque lo hecho por sus futbolistas fue muy digno. Aún así, eso no le quitó el triunfo al Bayern Múnich que, ahora, es líder en soledad en la Bundesliga, a la espera de lo que ocurra con Wolfsburgo (enfrenta este sábado a Hoffenheim).

Gol de Itten