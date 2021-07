Rafael Santos Borré fue presentado como nuevo jugador de Eintracht Frankfurt en una conferencia de prensa donde Bolavip estuvo presente y en la que hubo muchas preguntas sobre su salida de River, la llegada de Brian Romero para reemplazarle y la Selección Colombia pensando en lo que viene. El Máquina empieza su aventura en la Bundesliga.

“Vengo de un lugar muy ganador, donde los objetivos son claros y donde el esfuerzo no se negocia. Quiero mantener esa mentalidad y Frankfurt es el lugar perfecto para hacerlo. Se que la Bundesliga es una liga competitiva y tengo que sacar lo mejor de mi para triunfar acá. Tengo un entrenador que le gusta trabajar la parte ofensiva y estos me va a poder ayudar mucho en el comienzo. Será clave la adaptación física y la idea de juego”, empezaba el delantero sobre su regreso a Europa.

Elogios a Brian Romero y Marcelo Gallardo

El colombiano aseguró que su puesto en el Millonario está perfectamente cubierto: “Pude ver una parte del partido con Argentinos, luego me enteré del resultado y por supuesto de los dos golazos que hizo Brian. Yo se lo dije cuando llegó, que llegaba a un gran equipo donde se necesita dar el máximo y que tiene grandes compañeros. Se que le va a ir bien porque trabaja muy bien. Por lo que le he visto cuando lo he enfrentado se lo bueno que es y la nobleza que tiene. Se que va a estar muy bien en un club como River”.

“En River tienes que adaptarte a que el equipo va a querer controlar el juego siempre, por lo que nosotros como delanteros tenemos que ayudar en ese sentido y que las ocasiones lleguen. Se que a Brian se le van a dar las chances y que las va a saber aprovechar. Llego después de un paso por River donde aprendí muchos conceptos y madure para llegar a este momento. Estoy con mucha felicidad y con mucha confianza para competir y ayudar al equipo”, reflexionaba Borré sobre la importancia de sus últimos años en el fútbol argentino.

Llevar a Colombia lo que aprenda en la Bundesliga

Reconoció que viene a suplir a un delantero que con sus 28 goles la temporada pasada, elevó al Frankfurt a lo más alto: “Tenía la ilusión de vivir un nuevo reto y un sueño. Estar acá y empezar a conocer lo que es el club y la ciudad me va a servir mucho para adaptarme. No quiero ponerme presiones en cuanto a la comparación con André Silva. Tengo que hacer mi camino y sacar a relucir al máximo mis características”.

“Me va a servir mucho la filosofía alemana para mi futbol en la selección Colombia, para poder aportar todo mi talento. Dios quiera que en las próximas convocatorias este presente y pueda servir de la mejor manera a Reinaldo Rueda y los compañeros”, declaraba Borré sobre lo que puede aportarle la Bundesliga en su camino con el equipo Cafetero.

Finalizó la conferencia alabando a Gallardo, quien ‘bendijo’ su paso al fútbol alemán: “No tuve muchas oportunidades de hablar con Marcelo, solo por llamada telefónica gracias al momento que vivimos. Fue muy claro conmigo y me dijo que buscara lo mejor para mí. Que jugara con esa mentalidad mía de ganar e ir para adelante”.