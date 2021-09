Finalmente, Cristiano Ronaldo ha pisado el césped de Old Trafford tras su firma por Manchester United.

De vuelta a casa: las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo en Old Trafford

El fichaje de Cristiano Ronaldo por Manchester United fue una de las grandes bombas del último mercado de pases. Los fanáticos del equipo inglés enloquecen por ver de vuelta en Old Trafford al ídolo portugués con la camiseta de los Red Devils y finalmente hubo un primer avance. El club ha publicado un video de CR7 en el Teatro de los Sueños.

Luego de publicar las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo en los entrenamientos, Manchester United ha dado un adelanto a los fanáticos de lo que será la vuelta del jugador al estadio. El club publicó en sus redes oficiales el video de la vuelta de CR7 un Old Trafford vacío, donde dio una pequeña entrevista al canal oficial del club.

"No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido" dijo Cristiano Ronaldo desde el Teatro de los Sueños junto con el también exfutbolista y leyenda de los Red Devils, Wes Brown.

El portugués se mostró impaciente por iniciar esta nueva etapa y conseguir títulos. "Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años".

A la espera del debut

De momento, no hay fecha confirmada para el debut de Cristiano Ronaldo en esta segunda etapa en Manchester United. Sin embargo, todo parece apuntar a que el luso está preparado para saltar al césped este mismo sábado, en el encuentro como locales ante Newcastle United por la Premier League.