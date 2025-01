Manchester United arde. Lo hace en medio de otra temporada donde los resultados, las inversiones y el nivel general de cada pata del club ha estado lejos de ser el esperado. Ruben Amorim busca soluciones para un equipo que ahora mismo parece ya incluso hasta despedirse de la posibilidad de jugar la próxima UEFA Champions League y que no niega que su realidad en la tabla de la Premier League podría traer problemas. El DT de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez teme al descenso.

Esta historia empieza con la derrota del Manchester United ante Newcastle como local en la última jornada de Premier. Ruben Amorim se retira del césped de Old Trafford para hablar con los medios presentes en Old Trafford mientras los diablos rojos quedan solo 7 puntos por encima del descenso en la primera división inglesa. Todo esto tras 19 jornadas donde el equipo busca un giro de 180 grados a una campaña donde sin el dinero o partidos de la Champions League, el gran objetivo pasaba por la liga. Ahora mismo la cosa ha mutado de manera tajante.

“Eso está muy claro. Es uno de los momentos más difíciles en la historia del Manchester United y tenemos que abordarlo con honestidad…El descenso es un posibilidad…También es culpa mía en este momento, porque creo que el equipo no ha mejorado, creo que está un poco perdido. Así que es un poco vergonzoso ser entrenador del Manchester United y perder tantos partidos. Pero tenemos que afrontar esos momentos difíciles en la vida de todos”, empezaba Ruben Amorim a la hora de analizar un presente por Old Trafford donde ni mucho menos se han conseguido los resultados esperados.

El ex director técnico de Sporting Lisboa no dudó en marcar como todavía queda tiempo para corregir, así como que a la espera de fichajes o caras nuevas, se necesita por rebeldía para revertir un presente donde ni los Garnacho o Martínez escapan a la crisis: “Cuando tienes este tipo de momentos, especialmente en los grandes clubes, es realmente difícil dar la vuelta a las cosas, especialmente cuando no tienes mucho tiempo para entrenar lo básico, para afrontar los momentos difíciles. Tenemos que reconocer nuestra posición, la forma en que vemos la liga es que todos pueden vencer a todos. Tenemos que comprometernos y concentrarnos en sobrevivir”.

Cuesta pensar que ocurra, pero Manchester United sigue en caída libre. Probablemente le ayude en este escenario de lucha por el descenso justamente el nivel de sus rivales. Southampton con 6 puntos, Leicester con 14 e Ipswich Town con 15 marcan el final de la parte baja de la clasificación en una Premier donde justamente los tres ascendidos en verano serían ahora mismo equipos de Championship para el 1 de julio del 2025.

Los números de Amorim en Manchester United

11 partidos componen todo de momento. 4 victorias, 1 empate, 6 derrotas, 17 goles a favor y 21 en contra. Menos del 40% de los puntos disputados ha podido ganar Ruben Amorim con un equipo que ahora mismo busca por la salid de diversas hojas de vida en el primer equipo. La victoria en el derbi de la ciudad vs. Pep Guardiola, clímax de este joven ciclo.

Las posibles salidas de Manchester United en estas semanas

Joshua Zirzkee, Casemiro, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Antony y Marcus Rashford tienen las puertas del club abiertas según relatan portales que van desde Sky hasta The Sun. No sobra el dinero por Old Trafford ahora mismo y se buscan operaciones donde puedan ingresarse suficientes millones para abordar la reconstrucción en verano.

