Han sido días movidos para Nacional de Montevideo, cuadro que recientemente cayó por la mínima diferencia (1-0) ante Montevideo Wanderers, por una fecha más del campeonato de fútbol local en Uruguay; precisamente este duelo estuvo enmarcado Hola polémica arbitral, a cargo del juez FIFA, Andrés Cunha.

José Decurnex, presidente del Bolso, en charla con 100% Deporte, de Radio Sport 890, entregó unas declaraciones respecto a la actualidad del equipo en materia económica, sin embargo, el dato que más llamó la atención fue cuando habló del futbolista que pudo continuar su carrera deportiva en Barcelona.

Se trata de Emiliano Martínez, un joven futbolista de 22 años, juega como volante y que fue la figura de proyección del elenco tricolor de la capital uruguaya, quien ahora se encuentra jugando en el también cuadro emergente, en Brasil, RB Bragantino.

Sobre el futbolista indicó en la entrevista radial que: “el mercado europeo es un mercado que está totalmente pinchado, yo lo hablaba con el director deportivo del Barcelona, club que realizó una propuesta seria por Emiliano Martínez”, esto sucedió en el mercado de fichajes del pasado verano.

pero la situación no se dio debido a que: “cuando se arma toda la discusión por el tema de la salida de Lionel Messi, la propuesta por Martínez se cae porque el Barcelona decide no contratar, y únicamente incorporó jugadores libres. ¡El Barcelona no pudo retener a Messi! Ahí fue donde chocamos con una realidad donde te das cuenta que el mercado cambió y hay que aggiornarse a eso”.