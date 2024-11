“Estadio infinito”: el rompedor proyecto que comparten Real Madrid y Apple

¿Se imagen poder ver el partido de su equipo desde casa y como si estuvieras en el estadio? Parece un imposible o un escenario de película futurista, pero en Real Madrid ya se habla de ello. Así es el rompedor proyecto que comparten la casa blanca del fútbol y Apple para conseguir un Santiago Bernabéu infinito, donde todos quepan y en el que por medio de unas gafas se pueda vivir la experiencia que tiene quien va a la cancha a alentar a los suyos.

“Tenemos un problema. Todo el mundo quiere venir al Santiago Bernabéu y por eso estamos negociando con Apple lo de poder ponerte unas gafas y ver el partido como si estuvieras en el estadio, sería el Santiago Bernabéu infinito”, reflexiones puntuales del presidente de la entidad Florentino Pérez a lo largo de las últimas horas. Todo ello en medio de una Asamblea donde se atacaron diversos problemas en relación con la demanda de entradas que tiene el feudo de la capital de España.

No solo Real Madrid vive con este problema. Los principales clubes de Europa tienen listas de posibles abonados que se quedan sin una entrada al campo valuadas en decenas de miles de posibles ‘clientes’. Hay que modernizarse, buscar que todos entren en la rueda del negocio y por encima de todo, modernizarse de cara a lo que viene. Apple, según indicó el dirigente del club, sería el gran aliado para realizar un Bernabéu infinito.

¿Cómo podría funcionar el tema? Según indican por MARCA, Real Madrid buscaría que con Apple detrás se pueda crear una experiencia completa de lo que es un día de partido en el Bernabéu sin la necesidad de estar presente en este. Unas gafas inteligentes, el vehículo que se quiere imponer a los millones de fanáticos que tiene el club a lo largo y ancho del planeta. Son cada vez más los que reclaman por su lugar en un estadio que tras las reformas realizadas subió su capacidad en hasta 5000 localidades. Se quedan cortas repetimos ante la demanda que existe.

Una que en el plano internacional es cada vez más vigente. BOLAVIP puede confirmar la presencia de un gran número de extranjeros en cada partido del club en el Santiago Bernabéu. La entidad entiende que se debe cuidar al socio local, así como al que desde el extranjero puede suponer una importante suma de dinero para las arcas. Ahora los ojos miran a Apple de cara a saber como podría ser este estadio infinito de cara al futuro.

Real Madrid criticó a France Football por el Balón de Oro

Finalmente hubo declaraciones oficiales para entender por qué el gigante blanco no acudió a París. Florentino Pérez elogió a Rodri, pero mostró su enojo al no entender los motivos por el cual la edición del 2024 no viajó al Bernabéu: “El Balón de Oro tendría que haber sido para un jugador del Real Madrid. Se aplique el criterio que se aplique. L’Equipe hizo una encuesta y daba el premio a Vinicius. O Carvajal, que también ganó la Eurocopa”.

Más temas importantes de la Asamblea del Real Madrid

Fue una jornada caldeada. Se habló de una Superliga que espera empezar más pronto que tarde y que podría verse gratis en una plataforma propia del torneo. También de un Bernabéu donde las obras han seguido adelante en estos meses. Por último, pero no menos importante, se tocó el tema del sistema de propiedad de la entidad. Que Real Madrid deje de contar con el sistema social que ostenta desde hace 120 años está por primera vez al debate.

