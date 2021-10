La llegada de Jürgen Klopp al banco de Liverpool para la temporada 2015-2016 fue una gran decisión de la dirigencia del club de Anfield Road. El director técnico alemán demostró encajar a la perfección en el equipo y con él lograron sumar trofeos importantes a sus vitrinas.

Klopp llegó al club inglés tras haber potenciado a Borussia Dortmund en la Bundesliga y llevarlo al máximo nivel europeo, alcanzando la final de la Champions League. El DT se encuentra transitando su séptima temporada en Liverpool y ya consiguió el título continental de la UEFA, además de la Premier League, la Supercopa del viejo continente y el Mundial de Clubes.

ver también FIFA optaría por posponer el Mundial de Clubes de este año

Pero el alemán había confesado que al finalizar su contrato con Liverpool a mediados de 2024 se tomará un año sabático. Es que Klopp se retiró como futbolista en Mainz en 2001 y allí comenzó su carrera como entrenador, sin descansar ni en una sola campaña hasta el momento.

En una charla con This is Anfield, al alemán le preguntaron qué hará en el descanso que planea: "Fácil. Ver el mundo". Y luego explicó: "Podría ver el mundo entero si quisiera pero aún así, no tengo tiempo. Fui un padre joven y un jugador promedio. Eso significa que para ver el mundo no tenía tiempo ni dinero".

ver también Afortunados: el impacto que provoca la venta de Newcastle

"Luego me convertí en entrenador y de inmediato no tuvo absolutamente ningún tiempo, pero un poco más de dinero", detalló el DT. Sobre su tiempo restante en Liverpool resaltó: "Todavía tengo tres años por delante y eso es mucho tiempo en el fútbol. Y espero que tengamos el mayor éxito posible en ese momento. Estoy completamente aquí, estoy lleno de energía y quiero llegar lo más lejos posible y ver dónde podemos terminar".