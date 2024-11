Qué complicado es tener todas las capacidades necesarias para poder competir en el fútbol mundial. Pero por decisiones que van por fuera, te terminan apartado. Bryan Reyna hasta hace poco estuvo sufriendo un castigo por su pésimo compromiso. Ante eso, creció la oportunidad de que regrese a la Liga 1. Al punto de ser relacionado con Alianza Lima y Universitario de Deportes, por eso, es nuestra obligación responder a ese tipo de especulaciones. Las cuales son consideradas como obligatorias.

¿Bryan Reyna volverá al fútbol peruano?

Para responder de plano y llano al interés de nuestros lectores, sobre el interés general de la gente. Aparece la información de Gerson Cuba, periodista de Radio Ovación, quien le da una calma al hincha promedio de la Selección Peruana: “El entorno de Bryan Reyna no contempla por ahora la vuelta del jugador al fútbol peruano”. Porque para muchos de ellos, tener a un jugador en el extranjero, es mucho mejor, a regresar al ambiente peruano. Así no juegue, como es el caso del Picante.

¿Qué decían de Bryan Reyna en Belgrano de Córdoba?

Recordemos que Bryan Reyna fue señalado por su ahora ex entrenador. A quien despidieron recientemente: “Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. Entonces la gente no lo sabe”.

ver también Fabián Bustos lo conoce y lo traería para solucionar la falta de goles en Universitario de Deportes

ver también Mariano Soso no lo necesitaba: Pero ahora Alianza Lima toma la decisión más esperada por los hinchas

Juan Cruz Real destrozó el comportamiento de Bryan Reyna en la semana, por ese motivo se contempló que vuelva a la Liga 1: “Si hay algo que tengo con los futbolistas es frontalidad, mucha sinceridad. Con Bryan no tengo absolutamente nada. Lo que me interesa es que todos los jugadores den el máximo. Si hay algo que tiene el plantel es competitividad interna. Hay un proceso de cinco meses que ha dado sus frutos”. Pero eso ya quedó en el olvido, seguirá jugando en la Argentina.

¿Qué dicen en la Selección Peruana sobre Bryan Reyna?

Lejos de hacer un llamado de atención por todo lo que se ve. Jorge Fossati respaldó al jugador: “No estoy demasiado informado, lo que vi me sorprendió muchísimo, no lo citaban porque desconfiaban que él había tenido un estado gripal o había fingido un estado gripal para irse a la selección. La verdad me extrañó muchísimo que hubiera alguien que pensara así, es al revés, pidieron y fue accedido que se quedara el lunes, todos los demás vinieron antes; él se quedaba el lunes para jugar contra Instituto”.

Publicidad

Publicidad

Bryan Reyna jugando en la Liga Argentina. (Foto: Belgrano).

Para El Nonno, esto es algo rutinario al ciento por ciento: “La sorpresa fue para nosotros, que no estuvo ni en el banco y era por un tema aparentemente por un estado febril. ¿Quién inventa un estado febril? Me imagino le habrá tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé ahora. Por otra parte, conociendo a Bryan no sería capaz, no es de ese tipo de profesional y persona, así que lamentó por él, lo que está sucediendo, sinceramente. Es un chico joven y sé que él está bien, con muchas ganas en el club. Ojalá que se aclare todo esto y vuelva a jugar en la brevedad”.

Encuesta¿Bryan Reyna debe volver al fútbol peruano? ¿Bryan Reyna debe volver al fútbol peruano? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad