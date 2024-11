¿Qué resultados necesitan Manchester City y Guardiola para evitar una eliminación en la Champions League?

Alarmas prendidas en un Manchester City que volvió a dejarse puntos en un encuentro oficial. 15 minutos de auténtica pesadilla frente al Feyenoord llevan a seis la racha de encuentros consecutivos donde los hombres de Pep Guardiola no consiguen volver a la senda del triunfo. La tabla de la UEFA Champions league no perdona y deja en una situación límite al actual campeón de la Premier League.

De un 3-0 al 3-3 como local. Parece una película de terror y lo es para un Manchester City que no conoce la victoria ya desde el pasado 26 de octubre del 2024 y al cual se le vienen Anfield Road como el Liverpool por la Premier. Ni mucho menos ha sido una Champions cómoda y el margen de error es mínimo para los hombres de Guardiola. Estas son las cuentas pensando en meterse tanto dentro de los 8 primeros como en el play off del mes de febrero.

En este momento el conjunto inglés acumula 8 puntos de 15 posibles. Un acumulado curioso teniendo en cuenta la eficacia del proyecto a lo largo de las últimas fase de grupos del certamen y que refleja la necesidad de dar un paso al frente si es que se quiere evitar una auténtica hecatombe. Los principales medios del viejo continente hablan de un promedio general de 17 unidades para quienes quieran meterse entre los 8 primeros del torneo y evitar un play off que costaría y de qué manera incrustar en el calendario.

Manchester City tiene sus cuentas claras. Para evitar poner en riesgo la que ya no supone la última temporada de Guardiola tendrán que derrotar como local al Brujas y sacar 6 puntos de sus respectivas visitas a tanto Juventus de Turín como París Saint Germain en el mes de enero. Se vienen auténticas finales y donde incluso un nuevo paso en falso podría comprometer hasta meterse en la siguiente ronda del torneo. Pep se encuentra en un escenario desconocido.

“Nos ha costado, estábamos jugando bien, con confianza, pero algo ha pasado. No sé si es una cuestión mental o técnica. Estos goles en contra no pueden ocurrir. Normalmente manejamos bien los partidos, pero no los estamos ganando, ese es el sentimiento que tenemos ahora mismo”, señaló el entrenador catalán anoche tras un nuevo paso en falso de los suyos y de la continuación de una racha inesperada para uno de los mejores equipos del planeta.

Guardiola explicó las marcas en su rostro

Se vio en rueda de prensa a un Pep Guardiola abatido. Desde el primer gol de los neerlandeses los gestos de rabia como frustración se hacían presente en su rostro. La comparecencia del ex entrenador del Barcelona por el Etihad llegó de la mano con diversas marcas en su rostro que el propio catalán explicó a su manera: “Con los dedos, con las uñas…Quise hacerme daño”.

Manchester City y PSG contra las cuerdas

Los dos principales clubes estado del viejo continente van a medirse dentro de algunas semanas y con la necesidad de derrotarse mutuamente para evitar una auténtica bomba en su planificación de la temporada. 4 puntos tienen los hombres de Luis Enrique tras la derrota frente al Bayern de Múnich y apenas la posibilidad de llegar a 13 unidades cuando termine la primera fase del torneo. No gustará a algunos la nueva Champions, pero lo cierto es que la promesa de UEFA en relación a un torneo donde cada gol cuenta se mantiene vigente.

