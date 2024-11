Julián Álvarez termina con una maldición de 146 partidos en Atlético Madrid de Simeone

Atlético de Madrid y Diego Pablo Simeone sonríen. Lo hacen tras una goleada frente al Sparta Praga como visitante y donde Julián Álvarez fue protagonista en todos los sentidos. El argentino termina con una racha de hasta 146 partidos por Europa para el conjunto colchonero. Hay que remontarse hasta el año 2009 para ver algo igual. Lentamente el proyecto va dando sus frutos.

Todo parte por entender cómo nunca en la era Diego Pablo Simeone por el Atlético de Madrid se había marcado un tiro libre en un torneo como la UEFA Champions League. Incluso habiendo llegado a un par de finales del certamen, la realidad es que ningún jugador del Cholo había podido hacerse presente en el marcador por dicha vía del juegos. Sergio Agüero contra el Chelsea y en el 2009 era el último tanto de falta de los rojiblancos por el trofeo continental.

“Cuando vi la falta, le dije a Rodri De Paul que tenía confianza y fue un golazo. No sé si soy especialista, he pateado en el City y en River, en mis anteriores clubes. Fue el primero que se me dio y es importante para abrir el marcador y seguir haciendo goles”, comentaba Julián Álvarez con los medios presentes en Praga tras un tanto que abría la contienda al minuto 15 y qué valió para empezar a remontar el vuelo en la Champions. Al 59 La Araña certificaría su gran noche.

No fue una jornada más para los hombres de Diego Pablo Simeone. Hablamos ya de la mayor goleada en Europa como visitante en toda la historia del Atlético Madrid. Julián Álvarez sabe mejor que nadie lo que viene por delante y las expectativas puestas en una plantilla que se reforzó de gran manera en verano: “Gran partido, muchos goles a favor. Lo necesitábamos. Venimos haciendo muy bien las cosas, hay que seguir trabajando, mejorando cosas pero hay que seguir este camino…Sabemos que por el formato del torneo necesitamos sumar de tres y hacer goles. Es importante sumar todos los goles que podamos”.

Agüero, el último en marcar de tiro libre en Atlético Madrid:

Es el primer gol de un jugador de Simeone vía tiro libre en la Champions. Todo esto tras casi 150 partidos del máximo torneo de clubes de Europa. El ex futbolista de River Plate termina con una curiosa racha que llega en medio de una seguidilla de hasta 6 triunfos consecutivos para Atlético de Madrid desde aquella derrota frente al Betis como visitante el pasado 23 de octubre. Los colchoneros son ahora mismo 13 en la tabla general del orejona y en puestos de play off.

Lo que le queda a Atlético Madrid en esta Champions

Slovan Bratislava como local el próximo 11 de diciembre marcará el siguiente reto. También habrá que defender el Metropolitano el próximo 21 de enero frente al Bayer Leverkusen para finalmente culminar todo frente al Salzburgo como visitante. En caso de sumar 6 de los 9 puntos en juegos, Álvarez y Simeone se meten en la próxima fase del certamen.

Los números de Julián Álvarez en Atlético Madrid

El argentino llegó tras un traspaso de 75 millones de euros que por supuesto ha levantado todo tipo de exigencias. Tras un comienzo algo irregular el ex jugador de River ya acumula 9 tantos en 20 partidos y una asistencia. Es la nueva cara de un proyecto que desde el arribo de Joao Félix años atrás no apostaba de manera tan evidente en el mercado por una estrella. Julián Álvarez en apenas 5 meses, ya supera los números de la primera temporada del portugués por Atlético Madrid.

