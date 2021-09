El nombre de Erling Haaland empieza a generar ruido en el mercado. Se viene una batalla a varias puntas por el fichaje del por ahora futbolista de Borussia Dortmund. Su futuro está vinculado a varios equipos y uno de ellos es Real Madrid. A tal punto que un exfutbolista muy reconocido ha asegurado que irá al club blanco "al cien por ciento".

La conversación entre Christian Vieri y Antonio Cassano en Twitch, en el canal del exfutbolista de Inter y Atlético de Madrid, Bobo TV, ha hecho ruido en España a tal punto que varios medios se han hecho eco de lo que han dicho. El intercambio que han tenido respecto a algunos movimientos en el mercado llaman la atención. Y el nombre más destacado es el de Erling Haaland.

ver también Eliminatorias UEFA: así quedó la tabla de goleadores en el camino a Qatar

Todo comenzó con los dichos de Antonio Cassano al respecto. "A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí, tendría sentido", afirmó. Pero lo que más llama la atención fue la respuesta del Bobo.

Lewandowski, metido en una eventual operación Haaland (Getty)

"Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al (Real) Madrid al cien por ciento. Eso me dicen, pero no sé si es verdad", apuntó Vieri. Cassano reaccionó rápidamente: "¡O sea que Mbappé, ciao!" Al parecer, el próximo mercado de verano será muy movido con movimientos que pueden ocurrir entre clubes, pero principalmente con las figuras que habrá para fichar.

ENCUESTA ¿Dónde jugará Erling Haaland el próximo verano? ¿Dónde jugará Erling Haaland el próximo verano? Real Madrid Bayern Múnich PSG Premier League Seguirá en Borussia Dortmund YA VOTARON 8 PERSONAS

Uno de los medios que contó acerca de esta conversación entre Vieri y Cassano fue el diario As, que también expone su información al respecto. Los cuatro objetivos que tiene en carpeta Real Madrid son Kylian Mbappé, al que buscarán fichar en enero en calidad de libre; Paul Pogba, en una situación similar a la del parisino; Erling Haaland, la primera opción como centrodelantero; y Robert Lewandowski, la alternativa al noruego en caso de que no se dé su fichaje.