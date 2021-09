Mantener el cero era la premisa de PSG en el partido ante Manchester City por Champions League, incluso si eso hacía que Lionel Messi tenga que hacer la famosa táctica de 'cocodrilo' a los pies de la barrera. Esto despertó todo tipo de comentarios, burlas y hasta críticas. De hecho, una leyenda del fútbol cuestionó esto con una fuerte sentencia contra el técnico Mauricio Pochettino y los jugadores parisinos.

Casi sobre el final del duelo entre PSG y Manchester City, con el partido ya 2-0, una de las imágenes del partido fue ver a Messi haciendo de 'cocodrilo' en la barrera, táctica que le han hecho cientos de veces cuando es él quien tiene que patear. En esta ocasión, los roles se cambiaron y dejaron al crack argentino en el piso, "ayudando" a la barrera.

Sin embargo, las críticas por hacer que una figura de la dimensión de Lionel Messi tenga que prestarse a esto no tardaron en llegar. Uno de los que fulminó a todo PSG por esto fue el exdefensor de Manchester United y la Selección de Inglaterra, Rio Ferdinand. Castigó a Pochettino y a los jugadores parisinos por dejar que esto ocurra.

"No podíamos creerlo. Es uno de los mejores de la historia, sino el mejor. En el momento en que Pochettino se lo pidió en el entreno alguien debería haber aparecido y decirle 'no, no, no, esto no le puede pasar a Messi'. No puedes, es irrespetuoso. No debería de haber sucedido. Si yo estuviera en el equipo le diría 'tranquilo, me tiro yo por ti'. No podía ver a Messi ahí así tirado. Él no es de los que se ensucia la equipación. No es algo que haga Messi", sentenció Ferdinand a BT Sport.

Rio Ferdinand, viendo a Messi en la final de la Champions League de 2011 (Getty)

A su vez, la leyenda del United elogió al argentino por su golazo ante Manchester City. "El ritmo, la fuerza, el equilibrio y la técnica que utilizó para ponerla donde la puso... Fenomenal", manifestó, con total asombro.