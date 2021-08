El nombre de Jaume Llopis ha acaparado la atención de muchos en las últimas horas. El extrabajador de FC Barcelona ha señalado al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez de ser uno de los responsables de la partida de Lionel Messi a PSG. Luego de que el cabecilla del equipo blanco desmintiera los señalamientos, el antiguo directivo azulgrana reafirmó su posición.

Jaume Llopis, exmiembro de la Comisión del Espai Barça aseguró en una entrevista con El Larguero que Florentino Pérez fue uno de los implicados en la salida de Lionel Messi de FC Barcelona. El exdirectivo azulgrana señaló al presidente de Real Madrid y al nuevo CEO del equipo catalán, Ferran Reverter de convencer a Joan Laporta de dejar ir al argentino.

ver también PSG prepara otra mega presentación con Messi, Sergio Ramos y sus fichajes

Luego de estas afirmaciones, el presidente madridista emitió un comunicado en rechazo de dichos señalamientos. Pérez desmintió su vínculo con el actual CEO del Barça y negó haber tenido influencia en la salida de Lionel Messi. No obstante, Llopis ha reafirmado su postura en contra del mandatario.

Respuesta de Llopis

Tras el comunicado de Florentino Pérez, Jaume Llopis volvió a pronunciarse. El extrabajador del FC Barcelona envió un comunicado a la Cadena SER. "Probablemente me he excedido al calificar de amistad la relación entre los señores Pérez y Reverter, razón por la cual rectifico mis apreciaciones en torno a su relación".

Fuente: Getty

"En cuanto a la influencia de la no renovación de Messi por el FC Barcelona es evidente que los acontecimientos recientes me dan la razón, ya que al no aceptar la propuesta de la Liga y CVC por parte del Sr. Florentino Pérez y del FC Barcelona, han obligado la salida de Messi, su fichaje por el PSG y quién sabe si la puerta abierta para que Mbappé vaya al Real Madrid" añadió el antiguo colaborador de Laporta.