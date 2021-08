Apúntense el nombre de Jaume Llopis para los próximos días. El que fuese dirigente del Barcelona hasta hace poco más de 24 horas prendió el ventilador para explicar su renuncia, el adiós de Messi gracias a Laporta y el papel de Florentino Pérez en lo que es ahora mismo el mayor trauma en la historia más reciente de los Culés. Declaraciones que no pasarán por alto.

Llopis pasó por CADENA SER para explicar su salida luego de que Lionel Messi tuviese que salir del club: "Me he visto obligado a dimitir porque Joan Laporta me ha decepcionado, no ha cumplido su principal argumento en las elecciones, que era que iba a convencer a Leo Messi, para tener la libertad de estar aquí con vosotros y decir lo que pienso y, como socio del Fútbol Club Barcelona, tenemos el derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido”.

“Hay una falta total de transparencia en este proceso. No es posible que el jueves los abogados de ambas partes estuvieran listos para firmar y cuando llega Jorge Messi le dice Laporta que no hay negociación, que se ha roto todo y rompe también con CVC. Queremos saber qué ha pasado en ese lapso de horas en el que Laporta cambia de forma radical", continuaba el ya ex dirigente.

Las bombas contra Florentino Pérez

Llopis no se mordió la lengua al asegurar que existen intereses de un importante tamaño económico en el adiós del 10: “Entre el CEO y Florentino Pérez convencen a Joan Laporta de que tiene que echar a Lionel Messi. A Laporta le convencen Ferran Reverter, el nuevo CEO, de que no se puede firmar con CVC, y Florentino Pérez con el proyecto de la Superliga Europea”.

“Lo que sorprende es que quedan 25 días para el fin de mercado, había tiempo para buscar soluciones. Se niegan a negociar con Messi y con CVC. Sería la solución perfecta para Florentino Pérez, podríamos reforzar al Real Madrid con Mbappé", finalizaba Llopis en unas declaraciones que vuelven a poner en el ojo del huracán al proyecto que pretendía derrocar a la Champions League.