Real Madrid duda de la continuidad de Vinícius Júnior

Los rumores sobre una salida de Vinícius Júnior del Real Madrid suenan cada vez más fuerte en España. A punto tal que medios de comunicación de renombre del país ibérico coinciden en que en la Casa Blanca ya plantean el caso internamente, tras la sorprendente postura del jugador de no querer precipitarse para renovar el contrato que se le acaba a mediados del 2027.

Claro, tal respuesta encendió las alarmas en la institución merengue, puesto que se trata de la principal figura no solo del plantel de Carlo Ancelotti, sino del fútbol europeo. Desde ese momento, conforme al diario Marca, asumieron que la salida del brasileño es una posibilidad real, la cual se podría ejecutar incluso antes de que llegue la fecha fijada para la finalización del vínculo.

Al respecto, siempre con base en la información del medio citado, en el Real Madrid, si bien quieren retener a Vinícius Júnior, no cambia la política en el trato con los protagonistas. Es decir, entienden que para que el buen rendimiento se sostenga deben estar a gusto con el club y con su entorno. De lo contrario, las puertas deben estar abiertas para que emigren.

En efecto, apenas se propagó el rumor, empezaron a brotar los interesados en Vinícius Júnior. En Europa, ya asomaron París Saint-Germain y Chelsea, aunque en el Real Madrid creen que el principal candidato para arrebatarles a Vini Jr. es el Al Hilal de la Liga Pro Saudí, que iría con una oferta muy similar a la que le arrimó el Al Ahly en el último mercado de pases de 1000 millones por cinco años.

Vinícius Júnior podría dejar al Real Madrid antes del vencimiento de su contrato.

Vinícius Júnior quiere salir del foco de la exposición máxima

En compañía con este rumor también circuló el motivo por el que Vinícius Júnior desearía desprenderse del Real Madrid. Al parecer, los conflictos con sus rivales y con las hinchadas de sus contrincantes, la lucha por el racismo y el clima que vio en el fútbol europeo para con él a raíz del resultado del Balón de Oro, son cuestiones que lo desgastaron y que le están afectando a nivel personal.

De hecho, en marzo de este año, en la previa de la fecha FIFA de ese momento, el brasileño rompió en llanto en una conferencia de prensa cuando le hicieron mención a la cantidad de controversias que estaba protagonizando. ”Solo quiero jugar al fútbol” , respondió entre lágrimas. La situación desde aquel entonces no cambió.

Al Hilal quiere a Vinícius en lugar de Neymar

Al Hilal, a mediados del 2023, hizo su apuesta por Neymar Júnior. Sin embargo, la rotura de ligamentos generó que se perdiera toda la temporada 2023/2024 y gran parte de la campaña actual en la que, a pesar de ya haber vuelto, no puede participar de la Liga Pro Saudí hasta enero (sí está habilitado para jugar en la AFC Champions League). Y como su contrato vence a mediados del 2025, no descartan que el ex Santos quiera encarar hacia otros mercados (como por ejemplo la MLS).

Ahí es en donde el Al Hilal pretendería hacerse con los servicios de Vinícius Júnior, quien podría ocupar el hueco de figura máxima del plantel que dejaría vacante Ney.

