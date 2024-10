Así se enteró Real Madrid que Vinícius no ganaría el Balón de Oro: Carlo Ancelotti, la pista clave

A medida que van pasando las horas salen a la luz mayores detalles de cómo fue que el Real Madrid se enteró de que Vinícius Júnior, finalmente, no sería el ganador del Balón de Oro, razón por la que decidieron no trasladarse al Teatro du Chatelet de París para la ceremonia del premio que France Football entrega desde 1956.

Todo habría empezado cuando la revista francesa organizadora del evento en cuestión se comunicó con la Casa Blanca el lunes 21 de octubre -es decir a una semana de la gala- para solicitar una entrevista con Carlo Ancelotti, dado que sería distinguido como el Mejor Entrenador de la temporada 2023/2024 por encima de otros nombres de peso como Luis de la Fuente, Pep Guardiola y Xabi Alonso, entre otros.

Enseguida, el Real Madrid aceptó para conceder la nota con el estratega italiano, pero, conforme a El Chiringuito, les extrañó que desde France Football, aprovechando la comunicación, no les hayan solicitado generar algún tipo de material con Vinícius Júnior, quien hasta ese momento era el principal candidato para quedarse con el Balón de Oro 2024.

La duda germinó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, aunque el alboroto iba a crecer recién con un segundo llamado el día viernes 25. En ese contacto, miembros de France Football adelantaron al Real Madrid que sería distinguido como el Mejor Equipo Masculino del Mundo. En el Merengue agradecieron, pero fueron directo a lo más importante: ¿qué sucede con Vinícius?

Rodrigo Hernández obtuvo el segundo Balón de Oro para España.

El medio de comunicación galo insistió en que no podían brindar información del resultado del Balón de Oro, por las nuevas políticas de la organización de generar el factor sorpresa. Sin embargo, esa respuesta al Madrid no lo dejó nada conforme. Por el contrario, le pareció raro que no hubiese ni siquiera un guiño.

Por eso, durante el fin de semana (en el que encima se disputó el Clásico de España que perdió 4 a 0 con el FC Barcelona), voces pesadas de la institución movieron sus contactos para saber si realmente había chances de que Vinícius Júnior no ganara el galardón.

Las dudas de France Football lo que terminó confirmando lo que sospechaba el Real Madrid

En el cruce de llamados, en el Real Madrid llegaron a la conclusión de que si France Football ocultaba el desenlace del Balón de Oro, aún arriesgándose a las advertencia que para ese entonces ya habían hecho de que no se presentarían en la ceremonia, era porque, claramente, el ganador sería Rodri u otro y no Vinícius Júnior.

Fue entonces en horas de la mañana del lunes cuando decidieron suspender el traslado a la capital francesa. Incluso, gran parte de los miembros de la delegación estaban esperando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas preparados para iniciar el viaje. No obstante, hubo marcha atrás y se desató la controversia, con la ausencia del actual campeón de Europa en la mayor fiesta del fútbol.

