Manchester City no se olvida de Sergio Agüero, pese a su reciente salida. El club inglés lo llevará presente durante toda la temporada, según dejaron ver en las imágenes de presentación de su nueva camiseta

Sergio Agüero empieza a pensar en lo que será su próxima temporada en Barcelona. Tras ser parte del plantel campeón de la Selección Argentina en la última Copa América en Brasil, es tiempo de apuntar con todo a nuevos objetivos con el conjunto catalán. Aunque, desde el Manchester City ya empiezan a extrañarlo, pese a su reciente salida.

Fue el pasado 31 de mayo cuando Kun Agüero fue presentado en Barcelona como su nuevo refuerzo. Para el club, su llegada no sólo es importante por la calidad de jugador que es el delantero argentino, sino también en un guiño para acelerar la renovación de contrato de Lionel Messi, todavía pendiente, aunque bastante avanzada, según las últimas informaciones.

Antes de la firma de su contrato con el Barça, el Kun tuvo su merecido homenaje en el Manchester City tras diez asombrosas temporadas, donde conquistó 15 títulos. El 23 de mayo de 2021 se despidió de toda la hinchada del club inglés con un gran doblete ante Everton en el Etihad Stadium para superar a Wayne Rooney como el máximo goleador histórico en un mismo equipo de la Premier League (lo superó con 184 goles ante los 183 de Rooney).

La despedida terminó con un sabor amargo tras la derrota en la final de la UEFA Champions League ante Chelsea. No obstante, eso no le quita lo vivido al delantero argentino, quien ha dejado un grato recuerdo en el club. Tal es así que incluso en esta temporada, lo llevarán presente de una forma particular.

El homenaje de Manchester City para Agüero en su nueva camiseta

Este miércoles, Manchester City presentó su nueva camiseta para la temporada 2021-2022, que cuenta con un detalle especial que homenajea a Sergio Agüero, ya que recuerda a su histórico gol al Queens Park Rangers para lograr el título de la temporada 2011-2012 de forma agónica. Pusieron en la parte de la nuca el minuto de su anotación "93:20", pero con una particularidad y es que parte de los segundos forman un número 10, el dorsal que utilizaba el Kun.