En sus horas más difíciles en Old Trafford, desvelan que el noruego no ha sido tan malo para los Diablos Rojos como parece. ¿Llega al sábado?

Ole Gunnar Solskjaer es el nombre más pronunciado por estas horas en la Premier League. El entrenador del Manchester United cabalga por la cornisa luego de la histórica derrota ante Liverpool como local y en medio de los rumores que apuntan a un cambio de técnico en los Red Devils, desvelan que el noruego solo se encuentra por detrás de José Mourinho y Sir Alex Ferguson en la historia de los banquillos mankunianos.

The Sun desvela una particular estadística que pone al ex ganador del triplete en 1999 entre los mejores entrenadores del Manchester United en cuanto a números se refiere. No llevará títulos, pero Solskjaer puede asegurar que su fútbol ha tenido frutos en un equipo donde luego de 164 partidos, solo el mítico Ferguson o The Special One le superan. ¿De qué se trata?

ver también Los posibles candidatos a dirigir Manchester United si Solskjaer no continúa

Concretamente, Ole Gunnar Solskjaer es el tercer entrenador con mejor porcentaje de victorias en la historia del banquillo de un gigante como los Diablos Rojos post segunda guerra mundial. El noruego ha sacado el 54% de las unidades en juego, solo por detrás de Mourinho con 58.33 y por supuesto de Sir Alex, quien llega al 59.67 luego de 1500 partidos al frente de Manchester United.

Un tabla donde si miramos meramente a quienes tuvieron que agarrar el barco tras el retiro del escoces se puede afirmar que Solskjaer ha traído como mínimo resultados. Louis Van Gaal o David Moyes, dos que llegaron por pedido de Sir Alex Ferguson a la dirección técnica del United, no alcanzan ni a pisarle ni los talones al noruego.

Incluso, el medio desvela que el actual DT gano la mitad de sus victorias por una diferencia más de 2 goles, dato que revela que más allá de las evidentes falencias tácticas de lo que tiene como esquema hoy, el noruego ha dejado marcas que solo superan entrenadores con 20 o 15 años más experiencia en el sector que él.

¿Qué dice la última hora sobre el futuro del nórdico? Fabrizio Romano asegura: “Conversaciones internas del Manchester United. La parte principal de la junta directiva[Sir Alex Ferguson también] quiere darle a Solskjær otra oportunidad de estar a cargo del juego del Tottenham”.