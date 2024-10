José Mourinho busca fichajes para su Fenerbahce en una primera división de Turquía donde quieren nuevas caras. El ex entrenador de gigantes como Real Madrid o Manchester United pone sus ojos en el que para muchos suponía el nuevo Lionel Andrés Messi. Volvió de varias lesiones hace no mucho tiempo y quiere relanzar su carrera.

Hablamos de la figura de un Ansu Fati que es pretendido por Mou de cara a inicios del 2025. Es la información del Diario AS en España ahora mismo y que se convierte en la última trama abierta alrededor de un joven que antes de Lamine Yamal suponía la gran esperanza de los culés para los próximos años. El futbolista, que se ha recuperado de varias lesiones como operaciones, ha empezado a meterse en las rotaciones de Hansi Flick. ¿Se va a Turquía?

Ansu Fati no es el único nombre pedido por Mou. Cristian Medina procedente de Boca Juniors y Sergio Reguilón también aparecen en la hoja de ruta de un Special One que quiere llevar su último proyecto en Europa al siguiente nivel. En cuanto al jugador del Barcelona se refiere, este tiene contrato hasta el 2027 en medio de un momento clave de su carrera. No olvidemos que este viene de estar cedido en Brighton sin suerte y que, si bien en su día llegó a costar más de 80 millones de euros, apenas hoy su cotización supera los 15. Tiempo para corregir hay de sobra.

“Desde que llegué aquí con diez años la ilusión es triunfar en el Barça. Estos últimos años no han sido fáciles, pero forma parte del fútbol. Tengo 21 años y tengo que seguir creciendo, pero tengo la ilusión de poder devolver todo el cariño que recibo de parte de los culés”, palabras del propio Ansu en junio a Mundo Deportivo sobre su deseo de recuperar la confianza como regularidad del inicio de su camino. En esta campaña ya ha dicho presente en 3 partidos con un equipo que marcha líder en LaLiga.

Ansu Fati, era la gran esperanza de Barcelona antes del arribo de Lamine Yamal: IMAGO

Apenas 21 años tiene Ansu Fati. Su carrera prometía por todo lo alto e incluso derrumbó marcas de todo tipo antes de una rotura de menisco que vino acompañada de varias roturas musculares que evitaron verle tocar todo su potencial. Operaciones de rodilla, el peso del slogan ‘Nuevo Messi’ y diversos ítems componen una realidad que ahora mismo busca volver a velocidad crucero. 142 partidos, 33 goles, 8 asistencias y ya títulos con hasta la selección de España surgen en una trayectoria tan corta como cambiante.

Cuando Messi bendijo a Ansu Fati

“Es un futbolista fantástico y tiene lo que hay que tener para triunfar. Pero si lo miro desde mis ojos… Me gustaría sacarlo gradualmente como hicieron conmigo cuando empecé. Llevando las cosas bien y fácil. Poco a poco y sin presión. No podemos olvidar que solo tiene 16 años”, declaraba el propio Leo en la gala del The Best del 2019 para bendecir a un chico que ahora mismo suena en Turquía.

20 años del debut de Messi

Nadie lo sabía, pero un 17 de octubre del 2004 la vida del Barcelona, la Selección Argentina, Inter Miami y toda España cambió para siempre. En un derbi ante Espanyol y reemplazando a Deco, un tal Leo Messi tuvo sus primeros minutos como profesional. El resto, como dicen por ahí, es historia en todos los sentidos.