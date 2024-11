Fernando Muslera estalló contra José Mourinho: "Si no le gusta que se vaya"

Las recientes críticas de José Mourinho, actual entrenador del Fenerbahce, a la Superliga Turca, despertó la reacción de Fernando Muslera, quien ya se convirtió en un ícono del Galatasaray, en donde ataja hace 13 años. El portugués se mostró molesto por una reciente sanción y por algunos manejos por parte de la organización.

“Primero y ante todo, quiero claridad sobre lo que llevó a esta sanción. No he encontrado ninguna documentación que aclare el asunto. Admito que mis celebraciones después del partido fueron exuberantes, y sí, expresé preocupaciones sobre los oficiales del VAR. Sin embargo, puedo asegurar que no recurrí a insultos ni conductas agresivas” , dijo Mourinho, quien no pudo presenciar en el banco el triunfo de su equipo sobre el Sivasspor por 4 a 0.

Y en ese sentido, siempre con su fiel estilo sarcástico, el ex timonel del Real Madrid e Inter de Milán, entre otros, agregó: ”Si hay una matiz cultural en Turquía que malinterpreté, estoy ansioso por aprender. Aunque recibir esta sanción de un partido es desalentador, acepto la decisión y debo enfocarme en apoyar a mi equipo y a los aficionados que nos respaldarán en el estadio”.

Pero no fueron solo estas declaraciones lo que detonó la intervención de Fernando Muslera. Días atrás, en una rueda de prensa, José Mourinho también remarcó que hay cuestiones en la Superliga Turca que se deberían ajustar: “A mi llegada, expresé mi deseo de contribuir a la liga turca, particularmente a través de mi trabajo con el Fenerbahçe. Si surge la oportunidad, disfrutaría de ese papel. Es un enorme honor ser parte de esta liga, un escenario de ensueño. Sin embargo, desde mi experiencia, veo margen de mejora dentro de la liga turca, que es un concepto más amplio que meramente el fútbol”.

José Mourinho, siguiendo el partido del Fenerbahce lejos del banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

Ante estas declaraciones, el ex Nacional y Montevideo Wanderers disparó: “Cuando veo a un entrenador que llegó hace cuatro meses hablar tanto y criticar tanto… Es hora de que alguien también le diga algo: Si no le gusta, que se vaya“. E insistió: “Los insultos que está realizando al fútbol turco y el hecho del ataque a algunos árbitros son cosas que me molestan”.

ver también Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte, afuera del top 30 de los mayores salarios de la Premier League

Los rumores de una salida de José Mourinho del Fenerbahce se potencian

Envuelto en una controversia tras otra, el rumor de una salida de José Mourinho del Fenerbahce se escucha cada vez con más fuerza en Turquía. Encima, The Guardian (periódico inglés) reportó el fin de semana que el Newcastle piensa en el portugués para ocupar el lugar que, hasta entonces, le pertenece a Eddie Howe.