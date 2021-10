El futuro de Oler Gunnar Solskjaer al frente del Manchester United está en veremos. Desde Italia e Inglaterra aseguran que la derrota por 0-5 ante Liverpool pasará factura al noruego, quien ahora es mismo en más DT por el miedo de la directiva a un nuevo José Mourinho que por lo mostrado en este arranque de temporada.

The Guardian, The Sun y La Gazzetta dello Sport concuerdan en que los jugadores bancan al DT incluso después de que Jürgen Klopp y compañía arrasasen con todo en el teatro de los sueños. Su pasado como jugador y la relación con los más veteranos de la plantilla es incuestionable, aunque estos tampoco niegan que el equipo se encuentra uno o dos pasos por detrás en lo táctico que sus competidores.

Es por eso que surge un nombre para reemplazar a Solskjaer si es que la situación no mejora de manera dramática en los días que vienen. Un entrenador consolidado en dos países, con títulos en su espalda y al que ningún club amarra en este momento. Eso sí, temen que su carácter y disciplina choque de lleno con el ego de un vestuario que más que nunca cuenta con estrellas y no con guerreros.

El miedo a un nuevo Mourinho

Antonio Conte es el mencionado por los tres medios como uno de los candidatos más fuertes a quedarse con el banquillo del Manchester United. Si bien el italiano ha triunfado en Inter, Juventus y Chelsea sin dejar la más mínima duda sobre sus métodos, nunca ha tenido que lidiar con tanto ego como el que se encontrará en Old Trafford. Pogba, Cristiano , Bruno, Rashford o Maguire son solo algunos de los nombres que podrían chocar con el fuerte carácter del DT.

"La junta del Manchester United está "aterrorizada" por despedir a Solskjaer y traer un reemplazo en caso de que resulte como Mourinho", marcan en The Sun sobre lo ocurrido con el luso en su etapa como Red Devil. Es el último ejemplo con el que cuentan los dirigentes de Manchester United en cuanto a lo que es traer disciplina a estrellas acostumbradas a los elogios. Si bien Conte estaría dispuesto a charlar de manera inmediata, el miedo a lo ocurrido con The Special One amarra de momento a Solskjaer al banquillo. ¿Es el italiano la solución?