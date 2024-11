José Mourinho habla del Balón de Oro más polémico de Messi: “¿Fue un robo? Creo que…”

The Special One analizó uno de los Balón de Oro más polémicos de Messi. Niega el robo, pero confirma que hubiera hecho un gran cambio.

Son tiempos donde el ojo del mundo se encuentra puesto en el Balón de Oro. La victoria de Rodri sobre Vinicius y Real Madrid abrió una grieta que veremos si puede o no cerrarse. Mientras tanto y lejos de los principales focos de Europa, José Mourinho defiende una de las ediciones más polémicas que ganase Lionel Messi con Barcelona. El luso, tajante en todos los sentidos.

En Sky habló The Special One sobre un premio que en el 2010 disparó por primera vez a corto plazo los señalamientos sobre France Football. Un Messi ganador de LaLiga y tras un Mundial sin goles se llevaba el Balón de Oro a costa de Andrés Iniesta o Xavi. También en un curso donde no olvidemos, Mourinho ganaba el triplete con Inter Milan y de la mano de un Wesley Sneijder pletórico. La Copa del Mundo de La Roja y ver al neerlandés en dicha cita era motivo suficiente para muchos para que Leo no lo levantase.

“¿El Balón de Oro 2010? No me gusta decir que fue un robo. ¿Quién lo ganó? ¿Messi? Entonces, no hay robo. Pero Wesley ganó el triplete, fue ganador de la Champions League y creo que llegó a la final del Mundial en esa misma temporada, así que debió haber estado al menos en el TOP 3. En la última generación, cuando Cristiano y Messi ganan el Balón de Oro nunca es un robo”, las reflexiones de un Mourinho que defiende la elección de France Football sobre el vencedor de dicha edición. No olvidemos que hasta Sneijder se quedó fuera de un podio donde Xavi e Iniesta dijeron presente con La Pulga.

¿Cómo le fue a Messi en dicho año? Tras repasar el balance sus rivales, veremos como Lionel firmó un total de 47 goles y 11 asistencias en 53 presentaciones con Barcelona . A LaLiga mencionada hay que sumarle conquistas como la Supercopa de España y la de Europa. Números de peso, pero que para muchos siempre han estado en debate cuando se mira lo hecho por Wesley Sneijder. 48 horas atrás el propio ex Inter o Real Madrid se mostraba más que enojado con aquella edición.

En Alhayah TV, el mito nerazzurri sacó pecho por su temporada. Ganó Serie A, Champions, Copa Italia y todo ello con hasta 8 goles y 10 asistencias siendo volante. Sneijder afirma que pese al paso del tiempo, mantiene su mirada sobre aquella gala: “Fue un poco injusto que yo no fuera coronado con el Balón de Oro de 2010 y Messi lo ganara. Aunque no soy el chico que llora por eso: el Balón de Oro es un premio individual, y lo que yo prefiero es ganar trofeos colectivos. Si tuviera que elegir entre la Champions y el Balón de Oro, elegiría la Champions que conseguí, estoy muy contento con ese título”.

Las votaciones del Balón de Oro 2010

No hablamos de una edición más. Era la primera donde FIFA se metía de lleno en el premio a nivel de organización y como ocurre con UEFA en estas fechas. Messi venció con un 22.65% de los votos y superando las marcas de Iniesta con 17.36% o la de Xavi con otro 16.48%. ¿Y Sneijder? Cuarto en la tabla general con un 14.48% de los votos a su favor. Si hablamos de Cristiano Ronaldo por ejemplo, culminó la gala sexto, detrás de Diego Forlán por Sudáfrica 2010 y con un 3.92% de favor en las urnas.

¿Cuándo se entregan The Best?

Es la siguiente gran gala que viene por delante. El premio creado por FIFA para competir con el Balón de Oro tendrá su siguiente edición el próximo mes de enero. No hay fecha oficial, pero podría ser el segundo o tercer lunes de dicho espacio tiempo. Los ojos se pondrá una vez más en Real Madrid, Vinicius y en saber como responderá el ente dirigido por Gianni Infantino a lo ocurrido en París este lunes. Será la novena entrega.

