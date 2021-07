Todo apunta a que salvó un giro de 180 grados en el último minuto, Raphael Varane dejará Real Madrid para unirse a la disciplina del Manchester United. Las conversaciones entre clubes están más que adelantadas y desde España confirman que anuncio es inminente. ¿Por cuántos euros se marchará el galo de la capital?

Ha sido la principal novela de los Merengues en lo que vamos de mercado. La situación de Sergio Ramos es historia ya en un Real Madrid donde todos los esfuerzos de las últimas semanas se basaron en convencer a Varane de asumir ese papel de líder en la zaga de los blancos. Ancelotti y Florentino no pudieron nunca cambiar la mentalidad del galo, quien tras 10 años en España emprenderá una nueva aventura en el viejo continente.

Deportes Cuatro publicaba hace minutos que todo está cerrado entre clubes. Real Madrid y Manchester United pactarán la salida de Varane en una cifra cercana a los 50 millones de euros que será utilizada en su totalidad para quien es la obsesión de la dirigencia Merengue. Tras 360 partidos y más de 18 títulos, se termina la era del 5 en la capital española.

Dinero fresco para Mbappé

Igualmente, Cuatro confirmó que en Madrid no ve con tan malos ojos la salida de su mejor zaguero. La necesidad de entrar de lleno en las negociaciones con PSG hacía imposible retener a Varane bajo un nuevo y suculento contrato. Los 50 millones que vienen desde Manchester tienen un destino claro de aquí hasta el 31 de agosto.

Y es que sabiendo que los parisinos no aceptarán menos de 100 millones en una hipotética negociación, Real Madrid necesitaba dinero no solo para afrontar el fichaje de Kylian Mbappé, sino el que sería su imponente salario (25 millones). A los 50 kilos que recibirá desde Old Trafford hay que sumarle los más de siete que dejará de pagarle a Varane a lo largo de la temporada. ¿Debe ir Florentino a por un nuevo central?