Moise Kean: "No siento la presión por ser el sustituto de Cristiano Ronaldo"

Juventus sufrió fuertemente la partida de Cristiano Ronaldo en el último mercado de pases. El equipo bianconero dejó ir a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y llegó el complicado momento de conseguirle sustituto. Ya sobre el cierre de la ventana de pases, el club de Turín cerró el traspaso de Mosie Kean, un viejo conocido del equipo.

Luego de la salida de Cristiano Ronaldo, Juventus fichó a Moise Kean, jugador formado en el fútbol base bianconero. El jugador tuvo su debut profesional con la camiseta de la Vecchia Signora, pero luego fue vendido a Everton. Siendo jugador del equipo inglés, se fue cedido a PSG por una temporada y ahora vuelve a Turín, también a préstamo.

El corto tiempo restante de mercado y la situación económica de Juventus les impidió ir por una gran estrella que cubriera el gran vacío que dejó CR7 en el plantel. Es por esto que apostaron por Kean. El delantero italiano tuvo su debut el pasado 11 de septiembre en la visita a Napoli (derrota 2-1).

Firme ante la presión

Fue este jueves que Moise Kean tuvo su rueda de prensa de presentación con la Vecchia Signora. El atacante fue cuestionado por cómo maneja la presión de ser el reemplazo de Cristiano. "No siento ningún peso. Estoy aquí para echar una mano al equipo, porque es el club en el que crecí y en el que viví buenos momentos. Estoy aquí para jugar, no siento ningún peso. Lo que más siento es la responsabilidad que requiere llevar la camiseta del Juventus".

Fuente: Getty

El jugador mostró su orgullo por la trayectoria que ha tenido con solo 21 años. "Me siento afortunado. Con mi edad he tenido la suerte de conocer muchos campeonatos, como el inglés y el francés. Regreso con mucha experiencia y eso me ayuda. Estoy listo para dar el máximo por el equipo".