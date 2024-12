En Italia disfrutan el mal momento del Manchester City antes de un choque clave con Juventus por la Champions: "Guardiola, hecho pedazos"

Se viene la semana más importante del año en un Manchester City sin margen de error. Los hombres de Pep Guardiola dejan atrás el empate frente al Crystal Palace para poner sus ojos en Juventus y Manchester United. Hoy por la prensa italiana hablan del mal momento del vigente campeón de la Premier League antes de un encuentro que por la UEFA Champions League puede poner a los skyblues en una situación límite.

“Guardiola hecho pedazos, el City ahora es vencible Los ingleses, el próximo rival de la Juve, están desequilibrados: diecisiete goles encajados en los últimos siete partidos”, dictan desde Corriere dello Sport para analizar el momento de un Manchester City que apenas ha salido como vencedor en uno de sus últimos 8 partidos entre todas las competencias. Guardiola y sus pupilos viajarán a Turín para medirse con una Juventus rejuvenecida desde la llegada de Thiago Motta y que el miércoles obligará a todo el Etihad a sacar la calculadora. No olvidemos que los dirigidos por Pep son ahora mismo 17 en la tabla general con 8 unidades de 15 posibles.

Un panorama que no es muy distinto por Juventus. Los de monte ocupan la casilla número 19 con el mismo número de unidades que un Manchester City al que le esperan tres compromisos de peso en lo que resta de la primera fase del certamen. Turín, visitar al París Saint Germain en Francia y recibir finalmente al Brujas es el calendario que le resta a un equipo que necesita ganar en todos sus compromisos para evitar la fase de play off de la Champions en los meses de febrero y marzo. Una derrota en tierras italianas puede comprometer de enorme manera incluso quedar entre los 24 primeros.

En Italia se habla del Manchester City más mortal desde que Guardiola llegase al Reino Unido. Los números no invitan a pensar en otra conclusión y el propio Pep lo reconoció en rueda de prensa posterior al empate contra Crystal Palace. Se habla en la Premier League de una temporada donde los Skyblues buscarán sobrevivir y como mínimo evitar su desclasificación de la siguiente edición de la Champions. No hablamos del juicio contra el ente regidor del fútbol inglés y sí de una lucha por la cuarta plaza del torneo local donde a día de hoy el bajo momento de entidades como Manchester United o Tottenham no dan más dolores de cabeza al catalán.

Guardiola explotó con el arbitraje tras el empate a dos ante Crystal Palace: IMAGO

Se habla de semana grande en el Etihad y también en medios locales como el Manchester Evening News. El encuentro contra Juventus como visitante y el derbi de la ciudad en lo que supondrá el primer enfrentamiento entre Pep y Rubén Amorín se roba todos los ojos del norte de Inglaterra en esta mañana: “Guardiola tiene malas noticias sobre los siete jugadores que se perdieron el empate de la Premier League del Manchester City en Crystal Palace antes de una gran semana contra la Juventus y el Manchester United”.

Juventus recupera efectivos ante Guardiola

Tras un mes de baja Douglas Luiz regresará a la convocatoria en un encuentro oficial. Se comenta en medios como La Gazzetta dello Sport que únicamente Cambiasso supone dudas ahora mismo en la Vecchia Signora. Los italianos vienen de empatar a dos como local frente al Bolonia y ocupan la casilla 6 en la tabla general de la Serie A. Este miércoles en Turín se define buena parte del futuro del Manchester City en Europa el

Los resultados del Manchester City en esta Champions

Todo comenzó con un empate como local y aceros ante el Inter Milán. La goleada favor en Bratislava frente al Slovan por 0-4 le siguió. Luego llegó otra goleada como local frente a la Sparta Praga antes de caer por 4 a 1 contra el Sporting en Portugal. Como último resultado y precedente se tiene el 3-3 con Feyenoord donde los dirigidos por Pep estaban tres goles arriba en el minuto 70. No hay margen de error para un Manchester City que vive el mayor momento de crisis bajo el mando de Guardiola y que llega a Italia con la responsabilidad de sacar los tres puntos si quiere evitar el playoff.

